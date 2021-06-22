Пограбував дитину: тіктокера Волошина за витівку з айфоном можуть ув'язнити

Олександра Волошина можуть серйозно покарати за його скандальну витівку з айфоном. Блогер може заплатити чималий штраф або навіть отримати реальний термін ув'язнення.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що блогер Волошин "на камеру" подарував своїй юній підписниці айфон, а згодом намагався його забрати. Про інцидент розповіла мама дівчинки.

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Вчинок Волошина є крадіжкою

Юрист розповів, що під час "акції", яку влаштував блогер, відбулася процедура "дарування". Це передбачає Цивільний кодекс України.

Договір про дарування особливо цінних речей зазвичай укладають у письмовій формі.

Водночас правомірним також вважають передання коштовного подарунка за усним договором. Виняток становлять ситуації, коли суд встановлює, що обдаровуваний заволодів дарованою річчю незаконно.

Коли дівчинка взяла айфон, вона отримала право власності на подарунок.

Коли Волошин вирвав з рук дівчинки подарований їй ним же iPhone – це уже грабіж, бо право власності на дарунок відбулося, відповідно права на гаджет перейшли до дитини,

– наголосив юрист.

За словами законника, мама дівчинки може написати заяву у поліцію. Тоді у суді Волошин буде змушений доводити, що не дарував айфон. Водночас зробити це буде важко, адже є свідки та відео.

Загалом максимальне покарання, яке може отримати блогер, – це позбавлення волі на строк до 4 років.

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