Тільки рипніться, знищимо Україну, – журналіст розповів про резонансну заяву з Росії
21:29, 23 грудня 10414 Читать новость на русском
Один із російських сенаторів пригрозив знищити Україну. Такі його слова пролунали на фоні рішення Держдепу США щодо постачання зброї Україні.
Про це написав відомий журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.
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"Напередодні у мене був дуже короткий діалог з одним російським сенатором. Запитав у нього, що він думає щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. "Тільки рипніться, спалимо вас нах**". – відповів чоловік у дорогому костюмі. Його формулювання передаю дослівно», – зауважив він.
Крім того, представник ЗМІ нагадав, що уночі проти 23 грудня в США заявили про постачання зброї Україною: в пакет входить навіть добре розрекламований ПТРК Javelin.
Джерело: 24 Канал
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