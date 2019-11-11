Іноземці зможуть купувати українську землю лише після референдуму, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі. Він зазначає, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни Украни. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримають лише після схвалення на референдумі.

Зеленський розпочав відео з таких слів: "Українці, я розповім Вам про найбільший обман, який посів у свідомості громадян, і який навіть закріплений у Конституції".

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Президент сказав, що це стаття Конституції про те, що земля – є об'єктом права власності українського народу. Зеленський пояснив, що це обман, бо українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі.

Держава не надала їм такої можливості,

– сказав Зеленський.

Він додав, що українці не можуть продавати і купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зеленський зауважив, що ситуація така сама, як у громадян Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Коно.

У решті країн світу, зазначає президент, ринок землі існує.

Так, є різні моделі цього ринку, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує,

– сказав політик.

Фермери можуть брати кредити під землю і розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Зеленський нагадав, що незабаром Верховна Рада розглядатиме питання щодо впровадження ринку в Україні.

"Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей і посіяли у їх головах ряд міфів, де переконують, що цього не можна робити", – наголосив Володимир Зеленський. Він припустив, що "старі політики" лобіюють чиїсь інтереси, – "інтереси тих, кому не вигідно, щоб українці володіли своєю землею".

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Що пропонує президент?

Президент сказав, що це питання дуже "чутливе", тому прийнято рішення між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внести правки:

1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.

"Відповідний пункт буде міститись у законі," – сказав президент. Він додав, що найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. Це означає, що українці матимуть право самі вирішувати важливі питання.

Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі: відео