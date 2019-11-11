Іноземці зможуть купувати українську землю лише після референдуму, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі. Він зазначає, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни Украни. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримають лише після схвалення на референдумі.
Зеленський розпочав відео з таких слів: "Українці, я розповім Вам про найбільший обман, який посів у свідомості громадян, і який навіть закріплений у Конституції".
Важливо: "Ні розпродажу землі": аграрії протестують на головних автомагістралях України: фото, відео
Президент сказав, що це стаття Конституції про те, що земля – є об'єктом права власності українського народу. Зеленський пояснив, що це обман, бо українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі.
Держава не надала їм такої можливості,
– сказав Зеленський.
Він додав, що українці не можуть продавати і купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Зеленський зауважив, що ситуація така сама, як у громадян Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Коно.
У решті країн світу, зазначає президент, ринок землі існує.
Так, є різні моделі цього ринку, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує,
– сказав політик.
Фермери можуть брати кредити під землю і розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Зеленський нагадав, що незабаром Верховна Рада розглядатиме питання щодо впровадження ринку в Україні.
"Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей і посіяли у їх головах ряд міфів, де переконують, що цього не можна робити", – наголосив Володимир Зеленський. Він припустив, що "старі політики" лобіюють чиїсь інтереси, – "інтереси тих, кому не вигідно, щоб українці володіли своєю землею".
До теми: Ринок землі – одна з найбільших антикорупційних реформ в історії України, – уряд
Що пропонує президент?
Президент сказав, що це питання дуже "чутливе", тому прийнято рішення між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внести правки:
1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.
2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.
"Відповідний пункт буде міститись у законі," – сказав президент. Він додав, що найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму. Це означає, що українці матимуть право самі вирішувати важливі питання.
Зеленський звернувся до українців з приводу впровадження ринку землі: відео
Зауважимо, що 18 жовтня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти за основу альтернативний законопроєкт. Він передбачає тимчасову заборону купівлю земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець.
Що ще передбачає законопроєкт №2178-10?
У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.
Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.
Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.
Детальніше: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт
Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу