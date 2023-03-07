На Ставці Головнокомандувача обговорять питання дозволу виїзду чоловіків за кордон, – Данілов

На час дії режиму воєнного стану та загальної мобілізації, військовозобов'язаним громадян заборонений виїзд за кордон. На тлі нещодавнього скандалу зі стендап-коміком, який втік до Туреччини, це питання обговорять на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це в етері національного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. На найближчому засіданні говоритимуть саме про тимчасовий виїзд чоловіків.

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Є випадки, коли отримавши тимчасовий дозвіл на виїзд, люди не повернулися

Олексій Данілов наголосив, що, на жаль, не всі розуміють, що отримавши дозвіл на відрядження за кордон, людина повинна повернутися. Наприклад, 6 осіб отримали ще в грудні минулого року від Мінкульту дозвіл на виїзд і не повернулися.

У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати,

– наголосив Данілов.

На наступному засіданні Ставки, за словами секретаря РНБО, міністри доповідатимуть, скільки дали дозволів на виїзд і звітуватимуть про ситуацію в цьому питанні.

Данілов також зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на посилення процесів, які стосуються тимчасового виїзду чоловіків за кордон.

Скандал із коміком Щегелем

Гуморист Андрій Щегель заявив, що після повісток втік з України в Туреччину. Він зміг виїхати за кордон як артист, за дозволом Міністерства культури та інформаційної політики. Артист заявив, що йому не соромно, а ті, хто воює зараз, нібито самостійно зробив свій вибір загинути.

У Мінкульті відреагували на ситуацію, що склалася. Там підтвердили, що під час воєнного стану особам, які працюють у сфері культури та інформації, надається сприяння щодо дозволу на перетин кордону. Однак з обов'язковим поверненням до України.

МКІП додають, що Андрій Щегель перебував у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Вони підкреслюють, що дії коміка є "неприпустимими", тим паче в умовах воєнного стану.

Після хвилі обурень Щегель вирішив не зупинятися і назвав Україну "йо***им цирком з попаяними дебілами" і звинуватив людей, які його критикують, у заздрості, бо він нібито реалізовує своє право на хороше життя. Щоправда, після цього комік вирішив попросити вибачення за свої висловлювання та поскаржитися на погрози.