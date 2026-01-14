Тимошенко відреагувала на оприлюднені плівки НАБУ: чи підтверджує, що там її голос

Вранці Юлії Тимошенко вручили підозру в організації підкупу депутатів. Крім того, НАБУ оприлюднило аудіозаписи, які підтверджують провину нардепки. Сама політик відкидає будь-які звинувачення.

Так, Юлія Тимошенко опублікувала у мережі пост, у якому наголосила: опубліковані НАБУ плівки не мають до неї жодного стосунку, передає 24 Канал.

У чому підозрюють Юлію Тимошеко?

Нардепка заявила, що доведе безпідставність усіх звинувачень на свою адресу у суді.

Тимошенко стверджує, що вона не винна: дивіться пост

Нагадаємо, що 13 січня увечері НАБУ повідомило, що керівник однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України пропонував хабарі нардепам за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

За даними ЗМІ, йшлося про Юлію Тимошенко. Це згодом підтвердила і сама нардепка, коментуючи обшуки в офісі партії "Батьківщина". Вона назвала обшук "грандіозним піар-ходом". За словами депутатки, в офісі "не знайшли нічого", а тому просто забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. "Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення", – наполягала політикиня.

За даними слідства, після того як у грудні 2025 року викрили факти хабарів народним депутатам за голосування за законопроєкти, Тимошенко почала переговори з окремими депутатами. Вона пропонувала гроші в обмін на потрібні результати під час голосувань. Йшлося не про разові хабарі, а про постійну "схему": регулярні виплати наперед і співпрацю на тривалий час. Депутати мали отримувати вказівки, як голосувати, а інколи – коли утриматися або не брати участі в голосуванні.