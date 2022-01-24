Тимошенко попросилася в уряд Зеленського

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради попросилася в уряд до Зеленського.

Фракція "Батьківщина" пропонує створити уряд національної єдності для подолання економічної кризи, заявляє лідерка фракції Юлія Тимошенко.

"Наша команда наполягає на тому, щоб зараз створити уряд національної єдності, спеціальну програму виходу з кризи та розпочати системні консультації парламенту та президента", – сказала Тимошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту в понеділок.