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      Тимошенко і Зеленський попереду, Порошенко з Бойком змагаються за третє місце, – соціологія

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      Тимошенко і Зеленський попереду, Порошенко з Бойком змагаються за третє місце, – соціологія

      Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців.

      Чинний президент Петро Порошенко станом на зараз не виходить у 2 тур виборів і конкурує за третє місце з Юрієм Бойком.

      Такі дані проведеного наприкінці лютого соціологічного дослідження оприлюднив 4 березня Інститут аналізу та прогнозування.

      Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 19,5% українців ( 25,2% серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко – 13,9% (17,9% серед тих, хто визначився).

      Чинний президент Петро Порошенко відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи лише 11,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 10,7%. (15,4% і 13,8% відповідно серед тих, хто визначився і голосуватиме).

      Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 18 по 27 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2022 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Соціологічне дослідження Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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