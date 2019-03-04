Тимошенко і Зеленський попереду, Порошенко з Бойком змагаються за третє місце, – соціологія

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців.

Чинний президент Петро Порошенко станом на зараз не виходить у 2 тур виборів і конкурує за третє місце з Юрієм Бойком.

Такі дані проведеного наприкінці лютого соціологічного дослідження оприлюднив 4 березня Інститут аналізу та прогнозування.

Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 19,5% українців ( 25,2% серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко – 13,9% (17,9% серед тих, хто визначився).

Чинний президент Петро Порошенко відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи лише 11,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 10,7%. (15,4% і 13,8% відповідно серед тих, хто визначився і голосуватиме).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 18 по 27 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2022 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Статистична похибка не перевищує 2,2%.