Тимошенко і Зеленський виходять в другий тур, Порошенко залишає трійку лідерів, – соцопитування

До другого туру президентських виборів потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Петро Порошенко поступився своїм місцем у трійці лідерів перегонів Юрію Бойко. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування на тему: "Електоральні преференції напередодні виборів президента України", яке проводила агенція суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій.

Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 24% тих, хто братиме участь у виборах і визначився зі своїми електоральними уподобаннями. Юлію Тимошенко підтримують майже 17%.

Третє місце у Юрія Бойка – 14%. І на четверте місце опустився Порошенко Петро – 13%. У Анатолія Гриценка – 7%.

Опитування проводилось з 19 по 25 березня 2019. Всього було опитано 2004 респонденти в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і АР Крим. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.