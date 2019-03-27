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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Тимошенко і Зеленський виходять в другий тур, Порошенко залишає трійку лідерів, – соцопитування

      908 Читать новость на русском
      Опитування
      Опитування / kalynivka.city

      До другого туру президентських виборів потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

      Петро Порошенко поступився своїм місцем у трійці лідерів перегонів Юрію Бойко. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування на тему: "Електоральні преференції напередодні виборів президента України", яке проводила агенція суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій.

      Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 24% тих, хто братиме участь у виборах і визначився зі своїми електоральними уподобаннями. Юлію Тимошенко підтримують майже 17%.

      Третє місце у Юрія Бойка – 14%. І на четверте місце опустився Порошенко Петро – 13%. У Анатолія Гриценка – 7%.

      Опитування проводилось з 19 по 25 березня 2019. Всього було опитано 2004 респонденти в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і АР Крим. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Теги: Новини політики Юрій Бойко Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Соціологічне дослідження
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