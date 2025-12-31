Сказали "ні" ворожій нафті: СБУ вперше визнала атаки на "тіньовий флот" Росії

Служба безпеки України опублікувала список найкращих операцій за рік, що минає. Серед іншого оборонці визнали, що скоїли успішні атаки на так званий "тіньовий флот" Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

Які операції СБУ проти "тіньового флоту" відбулися у 2025 році?

Російський агресор відчув відповідь українців на постійні атаки. Так дрони СБУ били по "найбільш болючих" місцях ворога, зокрема по "тіньовому флоту". Кораблі, які попри санкції перевозили російські товари, добре поповнювали економіку ворога, однак точні удари СБУ відбувалися там, де ворог зовсім не очікував.

Працівники СБУ пригадали, як за допомогою далекобійних ударів по НПЗ по глибокому тилу Росії вдалося скоротили експорт нафти більш ніж на 30%. Українські дрони та робота Служби безпеки змогли обмежити можливості ворожого тіньового флоту.

І це лише частина системної роботи, яка щодня знижує військовий потенціал агресора. У 2026 році окупантів чекає ще більше точної та нищівної "бавовни",

– йдеться в повідомленні.

Які ще операції СБУ запам'яталися?