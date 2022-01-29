Тіпічний рускій мір: у Красноярському краї люди задихаються від смогу

В одному з міст Красноярського краю рівень концентрації шкідливих домішок у повітрі перевищував норму у 80 разів. Усе через те, що жителі опалюють будинки дровами та вугіллям.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 29 січня – дізнайтесь у програмі.

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Мрії росіян

Пересічні росіяни теж мріють про суперздібності, однак вони в них трішки інші. Нещодавно на вулицях Росії журналісти опитали людей, які вони б хотіли мати надможливості. Один з перехожих забажав силу, яка допоможе йому жити в іншій країні, але тільки не в Росії.

Собача мафія

У Росії через недбалість чиновників безпритульні тварини неконтрольовано розмножуються й тероризують цілі міста. На Забайкаллі в одному з сіл здичавілі собаки розірвали маленьку дівчинку. Звертання до влади розв'язати цю проблему – нічого не дали, тому у відчаї люди почали самостійно відстрілювати тварин.

Володимир Жиріновський сказав, що в цій ситуації винні не чиновники, а "вороги народу". Просто з трибуни в держдумі він заявив, що в Росії діє "собача мафія", яка нібито є прихованою формою знищення російського народу.

Казаки, гомосексуали, батоги

Депутат Забайкальського краю Росії Олександр Михайлов зробив скандальну гомофобську заяву. Він у грубій формі висловився, що потрібно, аби казаки тягнули гомосексуалів на площу й сікли батогами, бо "зад на Русі завжди використовували у виховних цілях".

В'язниця за голі сідниці

У Москві дівчатам, які влаштували оголену фотосесію на фоні мечеті, загрожує рік в'язниці. Хоча фото ніхто нікуди не викладав, і не відомо, чи сама мечеть потрапила в кадр – слідчий комітет вирішив, що таким чином вони хотіли поглумитись над святинею. Проти учасників фотосесії відкрили кримінальне провадження.

Закон про "скрєпи"

У міністерстві культури Росії розробили проєкт указу Володимира Путіна про "збереження та зміцнення традиційних російських цінностей". Це така собі інструкція для росіян, у якій прописано, як любити "родіну", як помирати за царя та як ненавидіти Захід.

Лайфхак для прикликання комунальників

Мешканця Нижнього Новгорода обурили ігнорування комунальними службами його заявок з проханням прибрати кригу та бурульки з даху. Тому він вирішив пофарбувати їх червоною фарбою. Уже через добу комунальники все прибрали.

Гроші на Сталіна

Пенсіонерам Єкатеринбургу 5 рік поспіль дарують календарі з Йосипом Сталіним. Їх робили на грант Путіна. Організатори такої акції запевняють, що старенькі цьому дуже радіють.

Майонезна історія

У Кірові частували майонезом та кетчупом учасників дитячого чемпіонату зі сноубордингу. Кіровський майонез, до речі, за молодь воює давно й активно – торік вони були спонсорами шкільних олімпіад.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 29 січня: дивіться відео