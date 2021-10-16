Тіпічний рускій мір: Працівників російських колоній позбавлятимуть премій за насильство

На думку російського полковника Василя Макієнко, дієвим методом у боротьбі з насильством у колоніях є позбавлення працівників премій. Крім того, тюремні ґвалтівники не мають отримувати пенсію за вислугу років.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 16 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Тіпічний рускій мір: Росіяни ледь не зарізали одне одного через піцу

Оператора побили школярі

Один з учнів махачкалінської школи № 51 вдарив в серце ножем іншого школяра. На місці трагедії приїхала знімальна група. Однак старшокласники навчального закладу побили оператора місцевого телеканалу, який вів зйомку в школі.

Картопля з неба

Якутське село"забомбили" картоплею. У такий спосіб місцева влада вирішила підтримати під час складних погодних умов мешканців віддалених сіл. Загалом з неба на село скинули майже тону картоплі.

Варення для благодійності

Жителям Удмуртської республіки запропонували принести банку варення в центр підтримки волонтерства. Далі варення передадуть лікарям, які працюють в червоних зонах, і тим, хто займається первинним прийманням пацієнтів у поліклініках.

Читайте також Тіпічний русскій мір: Російський спецназ зґвалтував солдата шваброю

Коронавірус у Росії

У Росії похвалились тим, що своїми супервакцинами від коронавірусу там вакцинували близько 50 мільйонів людей. Однак там щодня нові рекорди хворих та смертей. Нещодавно у країні зафіксували більше ніж 1 мільйон пацієнтів.

"Всевидяче око" у школах

У школах Єкатеринбурга введуть нейросистему, яка буде реагувати на "небезпечні слова". Автором експерименту є фірма із назвою "Всевидяче око". У школах встановлять камери з мікрофонами, а спеціальна система реагуватиме на визначений набір звуків.

Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" – читайте за посиланням.

Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 16 жовтня: дивіться відео