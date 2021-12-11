Тіпічний русскій мір: У Москві чоловік хотів прибити себе до Красної площі

У Москві 24-річний чоловік намагався прибити себе до Красної площі. Виявилося, що він проводив "обряд з надприродними силами" і духи наказали йому прибити геніталії до бруківки.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 11 грудня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Тіпічний русскій мір: Російські пенсіонери отримують пенсію у 10 рублів

Росіянин влаштував стрілянину через маску

Антивакцинаторський рух у Росії виходить на новий рівень. Цього разу у Москві заарештували чоловіка, який влаштував стрілянину з жертвами. Під час затримання стрілець кричав про "світову змову та вигадану пандемію". На допиті він підтвердив, що відкрив вогонь через те, що його попросили одягнути маску.

У Дагестані відмазали від вбивства сина екссудді

У Дагестані син екссудді, що вбив дружину, залишився на волі. Слідство вели його колишні колеги, зрештою про справжній вирок навіть не мовилося.

"Невидимий" годинник російського чиновника

Голова адміністрації Ростова-на-Дону Олексій Логвиненко провів зустріч із мером Грозного, після чого в інстаграмі опублікував фото. Знімки з'явилися і на сайті грозненської адміністрації, однак помітили суттєву різницю – на руці Логвиненка видно дорогий годинник, якого не було на такому ж знімку в його інстаграмі.

Читайте також Інді-розробники відеоігор впевнені, що концерн "Калашников" вкрав у них дизайн зброї

"Калашников" і крадіжка дизайну зброї

Концерн "Калашников" звинуватили у крадіжці дизайну дробовика в інді-студії. Водночас компанія все заперечує.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 11 грудня: дивіться відео