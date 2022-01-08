Тіпічний русскій мір. Найкраще: Путін наказав "Пошті Росії" продавати алкоголь

"Пошта Росії" вже влітку 2022 року зможе спробувати онлайн-продажі вина. Мовляв, таке доручення дав сам Володимир Путін.

Про інші події, які відбулися у Росії – дізнайтесь у підсумковій програмі.

До теми Розбиваємо надії: "Пошта Росії" замість подарунку доставила купку сміття

Різанина через депресію

У Пермському краї школяр напав на вчительку з ножем. Підліток встиг вдарити педагогиню ножем у шию. Ба більше, із собою у нього ще й був мачете. За попередньою інформацією, напад трапився через погані оцінки та депресію.

В'язні замість мігрантів

У російській службі з покарань вирішили, що варто повернути примусову працю в'язнів. Мовляв, варто "активніше використовувати роботу політв'язнів на будівництвах" замість трудових мігрантів.

Пістолет у портфелі

Учениця 6 класу челябінської гімназії прийшла у школу з пістолетом. Школярка періодично билась з однолітками та навіть погрожувала ножем. Однокласники одразу як помітили зброю, то повідомили батькам, які й викликали поліцію.

Пізанська вежа по-російськи

У Читі мешканець аварійного будинку звернувся до місцевих органів із проблемою сильного нахилу. Навіть зробив відповідне фото. На це йому відповіли, що проблема бічного нахилу у "заваленому горизонті" на фото.

Винна вчителька

Третьокласник однієї з таганрозьких шкіл пообіцяв зайнятись сексом з учителькою під час контрольної роботи. Школяр це сказав прямо перед педагогинею. Мама хлопця сказала, що "вчителька сама винна у неповазі".

Підсумковий випуск програми "Тіпічний русскій мір": дивіться відео