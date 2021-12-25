Тіпічний русскій мір: російським депутатам можна любити себе ще більше
Джерело:"Тіпічний русскій мір" на 24 каналі
Російські депутати вирішили давати собі премії просто так – за "добросовісність" Таке рішення ухвалила Держдума.
Про інші події, які відбулися у Росії станом на 25 грудня – дізнайтесь у програмі.
До теми Тіпічний русскій мір: Російський спецназ зґвалтував солдата шваброю
Всесильні міліціонери
Володимир Путін підписав закон, яким розширює повноваження міліціонерів. Тепер вони зможуть проводити обшуки навіть якщо власників немає поруч. Те саме і з квартирами росіян – жодних санкцій.
Полювання на блогерів
Російські міліціонери хочуть йти в ногу з часом. У Москві "охоронці доріг" вирішили підписатися на автоблогерів, щоб ловити їх на правопорушеннях. Міліціонери хваляться, що знайшли 150 порушень й навіть не виходили з дому.
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Міліціонер-криптофермер
У Саратові міліціонери помітили, що їм прийшли занадто високі платіжки за електроенергію. За світло вони переплатили 3 тисячі доларів. Виявилось, що один з інспекторів створив криптоферму. Вона діяла 10 місяців.
Правоохоронці досі займаються рекетом
В Улан-Уде на працівника міністерства надзвичайних справ Олексія Попова напали переодягнені у цивільне міліціонери. Вони намагалися вкрасти в чоловіка гроші та катували його. Затриманий ніч він провів в ізоляторі.
Вранці Попова засудили до штрафу за непокору поліції. Проте згодом він оскаржив вирок і виграв. Проте міліціонерів навіть не відсторонили від роботи.
Бійка за чоловіка
В Заураллі 2 працівниці МВС побилися через керівника відділу. Одна з жінок взяла з собою для розв'язання конфлікту молоток.Більше випусків програми "Тіпічний русскій мір" дивіться за посиланням.
Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 25 грудня: дивіться відео