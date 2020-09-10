Тиша на Донбасі: як минула доба у зоні проведення ООС
Проросійські бойовики за добу 9 вересня режим повного припинення вогню на Донбасі не порушували. Ситуація у зоні проведення ООС залишається контрольованою.
Режим тиші зберігається в повній мірі
Режим тиші вздовж лінії зіткнення зберігався повністю. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.
Напередодні На Донбасі зберігається тиша: бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ протягом доби
Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника,
– мовиться у повідомлення штабу.
Тим часом, українські військовослужбовці допомагали надзвичайникам у гасінні пожеж на Луганщині та Донеччині. 9 вересня ліквідували займання біля Катеринівки, Новоселівки Другої, Чистого Лиману та Новозванівки.
Сапери розмінували 10 гектарів території
У прифронтових зонах сапери ДСНС розмінували більше ніж 10 гектарів території. Результат їхньої роботи – 92 вибухонебезпечних предмети. Також рятувальники проводять відновлення будівель, що постраждали від артобстрілів раніше. Лише за добу їм вдалось полагодити 17 будинків.
Що відомо про режим припинення вогню?З 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
6 вересня бойовики свавільно порушили перемир’я. Ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.
7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.