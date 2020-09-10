Проросійські бойовики за добу 9 вересня режим повного припинення вогню на Донбасі не порушували. Ситуація у зоні проведення ООС залишається контрольованою.

Режим тиші зберігається в повній мірі

Режим тиші вздовж лінії зіткнення зберігався повністю. Про це повідомили у штабі ООС у фейсбуці.

Напередодні На Донбасі зберігається тиша: бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ протягом доби

Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника,

– мовиться у повідомлення штабу.

Тим часом, українські військовослужбовці допомагали надзвичайникам у гасінні пожеж на Луганщині та Донеччині. 9 вересня ліквідували займання біля Катеринівки, Новоселівки Другої, Чистого Лиману та Новозванівки.

Сапери розмінували 10 гектарів території

У прифронтових зонах сапери ДСНС розмінували більше ніж 10 гектарів території. Результат їхньої роботи – 92 вибухонебезпечних предмети. Також рятувальники проводять відновлення будівель, що постраждали від артобстрілів раніше. Лише за добу їм вдалось полагодити 17 будинків.

Що відомо про режим припинення вогню? З 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

6 вересня бойовики свавільно порушили перемир’я. Ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.

7 вересня, З 27 липня на Донбасі діє режим повного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.6 вересня бойовики свавільно порушили перемир’я. Ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу