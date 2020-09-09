На Донбасі зберігається тиша: бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ протягом доби
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною та контрольованою. За минулу добу обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.
По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Ситуація в зоні ООС станом на 9 вересня
- Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності українських бригад обстрілів з боку бойовиків не було. Режим тиші зберігається повною мірою.
- В штабі ООС також запевнили, що підрозділи ЗСУ постійно перебувають напоготові до реагування на провокації окупантів.
Водночас, вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу українських позицій двоє українських військових отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2. Їм оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний, запевняють в штабі ООС.
Головне про зрив перемир'я бойовиками 6 вересня:
- 6 вересня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.
- Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.
- Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.