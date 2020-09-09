Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною та контрольованою. За минулу добу обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Ситуація в зоні ООС станом на 9 вересня

Від початку поточної доби, 9 вересня, у смугах відповідальності українських бригад обстрілів з боку бойовиків не було. Режим тиші зберігається повною мірою.

В штабі ООС також запевнили, що підрозділи ЗСУ постійно перебувають напоготові до реагування на провокації окупантів.

Водночас, вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу українських позицій двоє українських військових отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2. Їм оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний, запевняють в штабі ООС.

Головне про зрив перемир'я бойовиками 6 вересня:

6 вересня ворог обстріляв українські позиції з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.

Другий прицільний обстріл відбувся всього за кілька годин – о 17:15 біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь. Втрати ворога уточнюються.

Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції.

Зверніть увагу! Окупанти на Донбасі змінили риторику: вони вже не погрожують наступом, а закликають терміново провести засідання Тристоронньої контактної групи – 9 вересня о 12 годині. Хоча й назвали цю пропозицію "останньою спробою уникнути радикальних дій".



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу