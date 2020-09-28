Питання участі "слуги народу" Миколи Тищенка у складі української делегації в межах мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поки не обговорювали. Загалом у його такій участі наразі немає необхідності.

Тищенка поки не буде у складі української делегації в ТКГ

Про це заявив віцепрем’єр і перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков. За його словами, всі народні депутати можуть допомагати процесу досягнення миру на Донбасі у межах своєї роботи у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

До теми Тищенко займатиметься питаннями Донбасу у Раді

Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу ухвалює тільки президент, а очільник делегації та перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників тощо. Але такі консультації, за моєю інформацією, не проводили,

– зауважив Резніков.

Віцепрем’єр нагадав, Резніков нагадав, що сьогодні до складу української делегації в ТКГ входять три народних депутати – Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі – з фракції "Слуга народу").

"Цього достатньо, тому що Тристороння контактна група – це всього чотири робочих групи. Плюс у нас є чотири представники окупованого Донбасу від України. Людей достатньо", – переконує він.

Що Тищенка, він, на думку Резнікова, – один із тих депутатів, які турбуються, хвилюються, цікавляться, як проходить мінський процес.

"Але про участь його безпосередньо в складі делегації – я такого не чув. І загалом у цьому немає необхідності", – констатував один із керівників української делегації в мінській ТКГ.

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