У мінських домовленостях треба чітко прописати кілька нових позицій: наприклад, статус Росії, щоб вона не вдавала з себе спостерігача і не втікала від відповідальності за підписані зобов'язання. Також треба обов'язково визначити умови проведення виборів в ОРДЛО.

Про це перший президент України та голова української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук говорив у інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 20 вересня.

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Про можливість перегляду мінських угод

Кравчук згадав слова Меркель, що "мінські угоди не треба розглядати як щось недоторканне".

Після років війни накопичився певний досвід, сформульовані проблеми Донбасу, які неможливо наразі розв'язати.

Щоб ця можливість з'явилася, "дещо потрібно змінювати" – але вже на рівні глав держав, а не ТКГ.

Що саме можна чи треба змінити в мінських угодах

Проблема статусу Росії

Кравчук зауважив: Росія підписує документи разом з Україною, але поводить себе як спостерігач, щоб за свої вчинки не відповідати. І постійно апелює до того, що проблема Донбасу – це внутрішня проблема України.

"Такої позиції не може бути", – переконаний Леонід Кравчук. А отже, "це треба відрегулювати".

Проблема контролю за виконанням рішень

На ТКГ приймають багато рішень, але немає чіткого механізму, за допомогою якого відстежували б їхнє виконання. Не визначена й організація, відповідальна за це.

Навіть ТКГ не має "повноважень, виписаних статутом" чи іншими документами.

Проблема виборів в ОРДЛО

"Без контролю кордону Україна не буде мати української влади (на Донбасі – 24 канал)", – переконаний Кравчук. Тож у мінських домовленостях треба чітко прописати умови, за яких можуть відбутися вибори, а за яких не можуть.

Ці можливості – вони автоматично не спустяться з неба. Їх треба впроваджувати, крок за кроком, щоб створити спроможність змінювати ситуацію там (в ОРДЛО – 24 канал),

– підсумував Леонід Кравчук.

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