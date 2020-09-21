Що треба змінити у мінських домовленостях: думка Кравчука
У мінських домовленостях треба чітко прописати кілька нових позицій: наприклад, статус Росії, щоб вона не вдавала з себе спостерігача і не втікала від відповідальності за підписані зобов'язання. Також треба обов'язково визначити умови проведення виборів в ОРДЛО.
Про це перший президент України та голова української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук говорив у інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 20 вересня.
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Про можливість перегляду мінських угод
- Кравчук згадав слова Меркель, що "мінські угоди не треба розглядати як щось недоторканне".
- Після років війни накопичився певний досвід, сформульовані проблеми Донбасу, які неможливо наразі розв'язати.
- Щоб ця можливість з'явилася, "дещо потрібно змінювати" – але вже на рівні глав держав, а не ТКГ.
Що саме можна чи треба змінити в мінських угодах
Проблема статусу Росії
Кравчук зауважив: Росія підписує документи разом з Україною, але поводить себе як спостерігач, щоб за свої вчинки не відповідати. І постійно апелює до того, що проблема Донбасу – це внутрішня проблема України.
- "Такої позиції не може бути", – переконаний Леонід Кравчук. А отже, "це треба відрегулювати".
Проблема контролю за виконанням рішень
На ТКГ приймають багато рішень, але немає чіткого механізму, за допомогою якого відстежували б їхнє виконання. Не визначена й організація, відповідальна за це.
- Навіть ТКГ не має "повноважень, виписаних статутом" чи іншими документами.
Проблема виборів в ОРДЛО
"Без контролю кордону Україна не буде мати української влади (на Донбасі – 24 канал)", – переконаний Кравчук. Тож у мінських домовленостях треба чітко прописати умови, за яких можуть відбутися вибори, а за яких не можуть.
Ці можливості – вони автоматично не спустяться з неба. Їх треба впроваджувати, крок за кроком, щоб створити спроможність змінювати ситуацію там (в ОРДЛО – 24 канал),
– підсумував Леонід Кравчук.
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