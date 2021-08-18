Тиск на Віталія Кличка – це намагання Банкової усунути основного конкурента, – заява партії УДАР

"УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зупинити політичний тиск на партію та її лідера через правоохоронні органи.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті партії.

У партії вважають численні обшуки, які тривають у підрозділах КМДА, комунальних підприємствах та підрядних організаціях з травня, "зачисткою політичного поля від конкурентів". Офіс президента не припиняє спроб дискредитувати Віталія Кличка та у такий спосіб намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни.

Банкова вбачає у Віталії Кличку головного конкурента. Лідер партії УДАР має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об'єднання "УДАРу Віталія Кличка" з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі,

– зазначається у заяві.

В УДАРі наголошують, що тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, але й на інших партійців. Правоохоронці неодноразово вривалися з обшуками до їхніх будинків, навідувалися й до лідера УДАРу.

"Зухвалі дії правоохоронців за вказівкою керівництва ОП та за підтримки провладних народних обранців засвідчують, що Банкова готова йти до кінця у знищенні політичного конкурента за будь-яку ціну. Навіть ціною зупинки столиці. Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію "УДАР Віталія Кличка" та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів. Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності", – йдеться у заяві УДАРу.