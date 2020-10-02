У Китаї на підприємстві з доставки пакунків знайшли щонайменше 5000 мертвих домашніх тварин. Найімовірніше, вони задихнулися у коробках, в яких їх мали транспортувати до нових господарів, або померли від голоду та спраги, адже за ними ніхто не дивився понад тиждень.

На одному із логістичних підприємств, яке займається доставкою посилок, знайшли тисячі трупів тварин. Про моторошний випадок у Китаї в провінції Хенань розповіло видання CBS News.

Читайте також Біологи назвали причину наймасовішого викиду на берег дельфінів-гринд в Австралії

Тварини понад тиждень не мали їжі та води, їх тримали у невеликих пластикових або металевих клітках, які ще й запакували в коробки з отворами для дихання.

На складі загинули близько 5000 тварин – собак, котів, кроликів та морських свинок.



На поштовому складі в Китаї загинули тисячі тварин / Фото UTOPIA

Активісти-зоозахисники з організації UTOPIA розповіли, що самі мало не задихнулися від запаху зігнилих тіл тварин, коли їх знайшли.

Це було як пекло наяву. Було очевидно, що вони померли від задухи, зневоднення і голоду,

– сказала членкиня UTOPIA сестра Хуа.

Кілька сотень тварин, на диво, знайшли живими й змогли врятувати.

У транспортній компанії ж загибель тварин назвали "непорозумінням" у ланцюжку поставок.



У транспортній компанії загибель тварин назвали "непорозумінням" / Фото UTOPIA

Моторошно, але лише через пів доби активісти на іншому складі цієї ж компанії знайшли ще 1000 мертвих тварин. На щастя, тут тварини перебували менше часу, тому приблизно 1000 ще вдалося врятувати.

Зверніть увагу Під час карантину українці почали здавати домашніх улюбленців до притулків