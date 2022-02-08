Тисячі порушників та штрафів: як працюють таємні "фантоми" на дорогах України

На українських дорогах з 25 січня 2022 року з'явилися поліцейські автомобілі "фантоми", які відстежують перевищення швидкості водіями. Лише за кілька днів вони встигли зафіксувати тисячі порушень.

Про те, як працюють "фантоми", наскільки законна їхня діяльність та чи допоможуть вони зменшити аварійність на дорогах – розбирався сайт 24 каналу.

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Що таке "фантоми" Автомобілі патрульної поліції, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху. Втім, вони можуть фіксувати перевищення швидкості одночасно на 50 рухомих цілях.

Як працюють "фантоми" на дорогах

Працюють ці автомобілі на базі Skoda Kodiaq та інтегрованої системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних. Порушників ці автомобілі не зупиняють, система просто передає інформацію і водій отримує штраф за перевищення швидкості.

Також відомо, що "фантоми" фіксують порушення швидкісного режиму автомобілями в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному. Наразі на дорогах їздять лише чотири "фантоми", але цього року заплановано закупівлю 30 таких спецавтомобілів, а у 2023-му – ще 110.

за перший день роботи чотирьох автомобілів було виписано 990 адмінпостанов про перевищення швидкості. Станом на 29 січня винесли вже 4212 постанов за порушення швидкості на дорогах, які зафіксували "фантоми", заявив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Приклад однієї з постанов / Фото з фейсбуку Антона Геращенка

Законність "фантомів" в Україні

У багатьох виникає питання, наскільки законна діяльність таких автомобілів, адже в законодавстві зазначено, що інформація про технічні засоби з виявлення та фіксації правопорушень має бути розміщена на видному місці. Ми розпитали юристів про те, чи можуть "фантоми" вільно працювати на українських дорогах.

Андрій Арсірій, адвокат АО CREDENC, переконаний, що використання "фантомів" – незаконне. Він пояснив, що відповідно до ст. 40 ЗУ "Про національну поліцію" поліція для забезпечення публічної безпеки й порядку дійсно може закріплювати на службових транспортних засобах без розпізнавальних знаків техніку для фото та відеофіксації порушень.

Але у частині другій зазначеної статті чітко встановлено, що інформація про змонтовану/розміщену фототехніку і відеотехніку, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз повинна бути розміщена на видному місці.

Такою інформацією згідно з правилами дорожнього руху є Інформаційно-вказівний знак 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху", який позначає ділянки доріг, де можливе здійснення контролю за порушенням Правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та/або електронних засобів.

Поліція дійсно може розміщувати на службових автомобілях, у тому числі "фантомах" фото та відеотехніку. Але треба звернути увагу на те, що зазначені норми, по-перше, дозволяють лише розміщувати лише фото- та відеотехніку, і ні про яке використання ще й техніки, яка фіксує швидкість, мова не йде. А по-друге, для законного використання зазначеної фото-, відеотехніки автомобіль "фантом" повинен рухатися виключно в межах дії знаку 5.76 "Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху",

– зауважив Андрій Арсірій.

Він також додав, що згідно з інструкцією МВС, взагалі не передбачається встановлення будь-яких приладів на службові автомобілі патрульної поліції для фіксації порушень ПДР.

За словами адвокатів, "фантоми" – незаконні / Фото МВС

Діяльність так званих "фантомів" незаконна, а отже і постанови про притягнення до адміністративної відповідальності винесені на підставі даних отриманий з таких приладів є протиправними. Однак треба розуміти, що визнати постанову протиправною та скасувати може тільки суд, а у суду може бути зовсім інше бачення. Андрій Арсірій Адвокат АО CREDENC

Володимир Адонін, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", розповів, що відповідно до законів, на пересувних комплексах фіксації на видному місці має бути розміщена інформація про технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень. Водночас він уточнив, що "в законодавстві немає чіткого визначення стандартів щодо змісту, розміру та конкретних місць розміщення інформації про технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень, зокрема на Пересувних комплексах фіксації".

В судовому порядку слід буде приділити окрему увагу щодо сертифікації та стандартизації обладнання, яким зафіксовані такі порушення, адже відомості щодо обладнання повинні буди зазначені в протоколі або постанові. Далі інформацію щодо таких приладів фіксації можна буде отримати шляхом, наприклад, подання адвокатського запиту до поліції та органу сертифікації такого обладнання. Володимир Адонін Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери"

Чи допоможуть "фантоми" зменшити кількість аварій

За словами фахівця, наразі не зрозуміло, як бути із частиною 2 статті 31 "Закону про поліцію", згідно з якою під час проведення превентивних заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї таких заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких вони застосовуються.

Андрій Арсірій впевнений, що ця система не допоможе зменшити аварійність на дорогах, оскільки основним завданням патрульної поліції має бути здійснення діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень. А в цьому випадку дії правоохоронців спрямовані на таємне виявлення та покарання і навіть не порушника, а власника автівки.

Законність діяльності "фантомів" досі під питанням / Фото МВС

Адвокат Надія Шуляк зазначила, якщо брати закордонний досвід, все ж після появи на дорогах "фантомів" фіксувалось зниження динаміки аварійності та порушень ПДР.

Проте, це має бути комплексний підхід: перегляд розміщених знаків та засобів регулювання дорожнього руху на їх доцільність та відповідність вимогам дорожніх обставин, якість та стан дорожнього покриття, наявність спеціальних елементів дороги, які призначені для збільшення безпеки дорожнього руху, ефективна робота дорожньої патрульної поліції (чітке виконання вимог законів), системна робота з інформування громадськості про небезпеку (наприклад, соціальна реклама з безпеки дорожнього руху тощо) та інше,

– наголосила Шуляк.

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