Тисячі комп'ютерів з Windows перестали вмикатися після оновлення від Microsoft

Microsoft припинила розповсюдження оновлень безпеки для виправлення вразливостей Meltdown і Spectre для комп'ютерів AMD. Занадто багато користувачів стали скаржитися, що після оновлення їх ПК не включаються.

Форум підтримки Microsoft був буквально завалений скаргами власників комп'ютерів з процесорами AMD. Microsoft звинувачує компанію в неточності складання необхідної документації, повідомляє Internetua.

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У Microsoft є звіти про те, що деякі пристрої AMD потрапляють в завантажувальний стан після завантаження останніх оновлень безпеки операційної системи Windows.

Після розслідування Microsoft визначила, що деякі чіпсети AMD не відповідають документації, раніше наданої Microsoft. Вони необхідні для розробки оновлень операційної системи Windows для захисту від вразливостей, відомих як Spectre і Meltdown.

Зараз Microsoft працює спільно з AMD над вирішенням проблеми і випуску коректного патча. Постраждалим необхідно буде відвідати сайт Microsoft для отримання коректного оновлення.

Нагадаємо, до цього вразливість Meltdown і Spectre виявили у iMac і iPhone, через що вони опинилися під загрозою.