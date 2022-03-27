Ткаченко закликав міжнародну спілку журналістів притягнути до відповідальності вбивць

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук російських окупантів загинули 12 представників ЗМІ. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до Міжнародної федерації журналістів.

Ткаченко наголосив, що Україна чекає від Міжнародної федерації не просто підтримку та солідарність, а й посилену співпрацю на шляху до притягнення до відповідальності російських вбивць.

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Міністр культури та інформполітики України підкреслив, що журналісти, які зараз працюють в Україні, – це не лише автори новин, важливих розслідувань та репортажів. Це люди, які глибоко обізнані у відповідній сфері та працюють в екстремальних, небезпечних умовах.

Разом з нашими захисниками України вони їздять у повному спорядженні, потрапляють у засідки та під обстріли на передовій, ризикуючи життям та здоров'ям. Все для того, щоб зафіксувати унікальні історії, факти, кадри та фото, які стануть незаперечним доказом брехні окупантів та подвигу українських героїв,

– заявив Ткаченко.

Очільник Мінкульту закликав Міжнародну федерацію журналістів:

сприяти виключенню канали російської пропаганди з європейських платформ;

закликати світ негайно застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора;

підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу UAразом.

"Я невимовно вдячний кожному представникові ЗМІ, які сміливо боронять український інформаційний фронт 24/7. Завдяки вашому професіоналізму та відданості своїй справі рупори кремля втрачають голос", – підкреслив український міністр.

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