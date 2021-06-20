У Токіо пом'якшать карантин через проведення Олімпійських ігор

Влада Японії ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження в Токіо. Адже у столиці влітку відбуватимуться Олімпійські ігри.

Вже з наступного тижня у закладах країни буде дозволений продаж алкоголю. Попри це, ресторани і бари повинні зачинятись до 20:00.

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Алкоголь можна буде купити до 19:00. Напої продаватимуть для індивідуальних відвідувачів або ж для групи з двох осіб упродовж 90 хвилин.

Відповідні обмеження введуть і в іншому великому місті Японії – Осаці.

"Підприємствам громадського харчування складно продовжувати свій бізнес без продажу алкоголю. Я дослухався до думки багатьох людей і ухвалив це важке рішення", – відзначив губернатор префектури Осака Йошімуру Хирофумі.

Проведення Олімпійських ігор в Токіо: що відомо

Олімпійські ігри в Японії повинні відбутись від 23 липня до 8 серпня 2021 року .

. На початку травня з'явилась інформація, що Олімпіада-2020 ймовірно може не відбутись через пандемію.

Наразі країна продовжує готуватись до заходу. Приблизно 80% спортсменів-учасників ще до Олімпіади повинні вакцинуватись.

Також в державі розпочалась вакцинація співробітників і журналістів, які працюватимуть на Олімпійських та Паралімпійських іграх.

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