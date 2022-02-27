У Токмаку на Запоріжжі масово орудують російські військові

У місті Токмак Запорізької області станом на 12:25 тривають бої. Наразі його захопили російські військові.

На іншій території Пологівського району відновили електро- та водопостачання. Також там вже доступний інтернет.

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Однак зв'язок з Токмаком наразі відсутній.

Зауважимо, зранку 27 лютого російські окупанти нанесли авіаудари по південних околицях Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав.

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