У Токмаку на Запоріжжі масово орудують російські військові
27 лютого 2022 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Запоріжжя
У місті Токмак Запорізької області станом на 12:25 тривають бої. Наразі його захопили російські військові.
На іншій території Пологівського району відновили електро- та водопостачання. Також там вже доступний інтернет.
Важливо Україна офіційно подала позов проти Росії до Гааги
Однак зв'язок з Токмаком наразі відсутній.
Зауважимо, зранку 27 лютого російські окупанти нанесли авіаудари по південних околицях Запоріжжя. На щастя, ніхто не постраждав.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.