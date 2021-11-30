ТОП-10 книг, які варто прочитати до кінця року

Пропонуємо вашій увазі мемуари першої особи, відверті історії зірок Голлівуду, штучний інтелект і "криптокосмос" та новітні технології з пошуку ідеального партнера.

А також зашифровані послання кіберпривида, світову класику і навіть книгу з медіаграмотності для дітей про фактчекінг. Усе це і навіть більше у добірці найочікуваніших книжкових новинок і бестселерів, які вийшли українською цього року.

Зверніть увагу WILL: автобіографія Вілла Сміта – незабаром українською

1. Will. Вілл | Вілл Сміт, Марк Менсон

Will – це смілива, надихаюча книга написана у співавторстві з Марком Менсоном, автором багатомільйонного бестселера "Витончене мистецтво забивати на все". Обкладинку книги розробив художник-візуаліст із Нового Орлеана Брендан Bmike Одумс. Таким Вілла Сміта ви ще не бачили: відверта історія про те, як звичайний хлопець із Західної Філадельфії перетворився на одну з найяскравіших зірок Голлівуду.

Will / Фото надано сайту 24 каналу

2. Земля обітована | Барак Обама

У своїх мемуарах Барак Обама пропонує унікальне та продумане дослідження як приголомшливих досягнень та меж президентської влади, так і уявлення про динаміку партійної політики США та міжнародної дипломатії. Автор приводить читачів до Овального кабінету та Ситуаційної кімнати Білого дому, до Москви, Каїра, Пекіна та інших. У книзі детально описані його думки й переживання, коли він бореться з глобальною фінансовою кризою, долає, здавалося б, нездоланні перешкоди для забезпечення ухвалення Закону про доступне лікування і дозволяє операцію "Спис Нептуна", яка призводить до смерті Усами бін Ладена.

"Земля обітована" – світовий бестселер – понад 3 мільйони примірників книги продано і перекладено більше ніж 20 мовами. Книжка вже 52 тижні поспіль тримається у ТОП-20 Амазон. Зануритися у кухню американської політики, без прикрас, і зрозуміти "закулісся" багатьох міжнародних подій і процесів, український читач зможе вже у січні 2022, коли книга вийде друком у видавництві BookChef.

Земля обітована​ / Фото надано сайту 24 каналу

3. Inside Out. Моя істинна історія. Мемуари | Демі Мур

Як Демі Мур потрапила у світ Голлівуду? Чого вартували для неї зйомки у фільмі "Солдат Джейн"? Яким було подружнє життя зірки? Чого вона прагнула і як цього досягала? Ця книга розкриє кінозірку з неочікуваного боку. Неприхована правда й цікава історія життя, доповнена аналізом ситуацій і почуттів авторки, змусять замислитися кожного, а комусь допоможуть знайти відповіді й на власні питання.

​Inside Out. / Фото надано сайту 24 каналу

4. Життя після Google. Занепад великих даних і становлення блокчейн-економіки | Джордж Гілдер

Ера Google, побудована на big data і машинному інтелекті, була надзвичайною. Утім вона добігає кінця. Попри те, що розвиток штучного інтелекту викликає марення всемогутності й трансцендентності, Кремнієва долина майже відмовилася від безпеки. Інтернет-брандмауери, які нібито захищають усі ці паролі й особисту інформацію, виявилися безнадійно проникними. Майбутнє за "криптокосмосом" – новою архітектурою блокчейну і його похідних. Увімкнувши такі криптовалюти, як біткоїн та ефір, NEO і Hashgraph, ми убезпечимо глобальну платіжну систему, агрегування й рекламу. У книзі "Життя після Google" Джордж Ґілдер – неперевершений візіонер технологій і культури – пояснює, чому Кремнієва долина страждає на нервовий зрив і на що очікувати, коли настає ера після Google.

Життя після Google. Занепад великих даних і становлення блокчейн-економіки​ / Фото надано сайту 24 каналу

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5. Суджені. The One | Джон Маррс

А ви знали, що тепер за допомогою швидкого ДНК-тесту застосунок знайде вашого ідеального партнера – саме того, з ким вам судилося бути разом? Помилка неможлива. Через десять років після того, як вчені виявили, що кожна людина має один спільний ген з іншою людиною, мільйони скористалися тестуванням, відчайдушно прагнучи знайти своє справжнє кохання. Нарешті це сталося! Тепер знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно, — один простий мазок із рота. Чи допоможе це віднайти сімейне щастя і до яких наслідків може призвести – дізнайтеся зі сторінок бестселера "Суджені. The One", за мотивами якого цього року Netflix навіть випустив мінісеріал.

Суджені. The One​ / Фото надано сайту 24 каналу

6. Шифр | Ізабелла Мальдонадо

Світова кінопрем'єра з Дженніфер Лопес у головній ролі. Бестселер AMAZON CHARTS. Він зашифровує чужу смерть. Розгадаєте його послання – зупинене вбивство. Але навряд ви встигнете… Адже він усе розрахував – до деталей, до секунди. Він розумніший за всіх. Він – Бог. Рано-вранці поліція знайшла труп 16-річної дівчини. На спині жертви залишилися три опіки від сигарети, що утворили трикутник. У роті – записка із посланням. А поряд, на контейнері для сміття, – незрозумілий напис, що складається з цифр і букв… І все це адресовано одній людині – спеціальному агенту ФБР Ніні Ґеррера.

Ніна – єдина, кому вдалося втекти від загадкового серійного вбивці на прізвисько Шифр. Адже тоді – одинадцять років тому – він збирався подарувати їй розкішну смерть. Але сьогодні починається нова гра… Гра, в якій мільйони користувачів соцмереж спостерігатимуть, як спецагент Ґеррера намагається зловити його, розгадуючи криваві головоломки. Підказка за підказкою, шифр за шифром, жертва за жертвою...

Шифр / Фото надано сайту 24 каналу

7. Колекціонер | Джон Фаулз

"Колекціонер" – дебютний роман і перший бестселер Джона Фаулза, який стосується найважливіших проблем буття — зв'язку краси й потворності, взаємин людини й суспільства, Творця і творіння. Молодий клерк, який колекціонує метеликів, закохується в юну красуню з мистецьких кіл, яка стає першим екземпляром у його новій страшній колекції. І ось молодик перетворюється з милого закоханого на жахливого ката. А його внутрішні монологи та дії крок за кроком переконують нас в його нечистих помислах і навіть у відсутності душі загалом. Цей блискучий витвір уяви уславленого британського письменника вселяє в читача неослабне наростаюче відчуття тривоги й залишає по собі незабутнє враження.

Колекціонер / Фото надано сайту 24 каналу

8. Тягар пристрастей людських | Вільям Сомерсет Моем

Вільям Сомерсет Моем – британський письменник, один із найвидатніших прозаїків 1930-х років, визнаний класик англійської літератури XX століття. За значний внесок у розвиток літератури він був нагороджений Орденом кавалерів Пошани. "Тягар пристрастей людських" – напівбіографічний роман автора, який тричі екранізували та який набув слави культового твору XX століття. Це історія Філіпа Кері, невтомного шукача сенсу життя. Упродовж усього життя — під час навчання в Німеччині, Лондоні, Парижі, — герой не полишає мрії стати художником. Довгі розмови про вічне стають ковтком живої води, додаючи наснаги не зупинятися у пошуках себе та істини. Та що, як відповіді на ці запитання вже давно були відомі Філіпові? Його доля круто змінюється, коли він відкриває для себе світ людських пристрастей. Проте цей вир згубних бажань і душевних мук перетворюється на неабиякий тягар…

Тягар пристрастей людських​ / Фото надано сайту 24 каналу

9. Подорож "Блакитної стріли" | Джанні Родарі

"Блакитна стріла" – прекрасний потяг, що стоїть у вітрині крамнички пані Чарівниці – полонить погляд маленького Франческо, який продає льодяники в кінотеатрі та якому ніколи не стане коштів, щоб придбати таку іграшку. Утім навіть іграшки мають серце, тож у ніч проти свята Водохрещі всі вони сідають у потяг; так починається їхня захоплива мандрівка назустріч дітлахам, які по-справжньому мріють про них. Джанні Родарі легко говорить про важливі часи, а його фантастичний потяг їде коліями згуртованості, зупиняючись на станціях дружби, і мчить назустріч радісному майбутньому. Книга чудово підійде до новорічних та різдвяних свят, для читання разом з батьками, дітям молодшого та середнього шкільного віку.

Подорож "Блакитної стріли" / Фото надано сайту 24 каналу

10. Ніта-ховайтесь-фейки-світу | Катя Сіль

Медіаграмотність дитини – це медіаграмотність батьків. Дуже важлива й актуальна тема, оскільки фейки, тобто неправдиві новини, в інтернеті розповсюджуються зі значною швидкістю. Розібратися детально й почати використовувати фактчекінг малечі допоможе книга "Ніта-ховайтесь-фейки-світу". Ніта – звичайна школярка, яка має супервпертість — на будь-які запитання, прохання чи пропозиції батьків вона відповідає "Ні".

Найбільша прикрість її життя – математика, а надто – контрольна у п’ятницю. Ніта і її однокласник Оксен відчайдушно шукають спосіб, як написати контрольну без напрягів. Оксен натрапляє на цікаве відео у мережі: відомий тіктокер рекламує ручку "Роздýплю". Якщо писати контрольну цією ручкою, мозок "роздупляється" і виконує все на "12".

Ніта-ховайтесь-фейки-світу / Фото надано сайту 24 каналу

Спершу Ніта радіє знахідці Оксена, але її впертість бере гору: вона вирішує перевірити інформацію про диво-ручку. Чи впорається вона з фактчекінгом? І як допоможе іншим її цікавезний і корисний досвід? Книга розрахована на дітей 7-10 років.