Журнал "Фокус" опублікував список 100 найбагатших українців за підсумками 2019 року. Його знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов.

За інформацією "Фокус", статки Ріната Ахметова сягнули 7,2 мільярда доларів. 2 і 3 місця посідають власник "Інтерпайп" Віктор Пінчук з 2,4 мільярда доларів і голова Group DF Дмитро Фірташ – 1,7 мільярда доларів.

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На 4 місці опинився власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський – з 1,5 мільярдами доларів. 5-ту ж позицію посів власник Roshen, 5-й президент України Петро Порошенко – в нього 1,3 мільярда доларів.

Власники групи "Епіцентр К" подружжя Олександра та Галини Гереги з 10 позиції піднялися на 6. Їхні статки оцінили в 1,2 мільярда доларів. Вперше до рейтингу увійшов власник "Дніпроспецсталі", голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук – з 1,1 мільярда доларів – та посів 7 місце.

На 8 і 9 позиції потрапили ексакціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський – 1,1 мільярда доларів – і Геннадій Боголюбов – 0,9 мільярда доларів – які останніми роками посідали 2 і 3 місця.

Десятку найбагатших закриває власник Fozzy Group Володимир Костельман. Його статки оцінили у 0,85 мільярда доларів.

Хто ще увійшов до першої 20-тки