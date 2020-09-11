Найбагатші українці за версією "Фокус": Ахметов знову очолив рейтинг
Журнал "Фокус" опублікував список 100 найбагатших українців за підсумками 2019 року. Його знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов.
За інформацією "Фокус", статки Ріната Ахметова сягнули 7,2 мільярда доларів. 2 і 3 місця посідають власник "Інтерпайп" Віктор Пінчук з 2,4 мільярда доларів і голова Group DF Дмитро Фірташ – 1,7 мільярда доларів.
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На 4 місці опинився власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський – з 1,5 мільярдами доларів. 5-ту ж позицію посів власник Roshen, 5-й президент України Петро Порошенко – в нього 1,3 мільярда доларів.
Власники групи "Епіцентр К" подружжя Олександра та Галини Гереги з 10 позиції піднялися на 6. Їхні статки оцінили в 1,2 мільярда доларів. Вперше до рейтингу увійшов власник "Дніпроспецсталі", голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук – з 1,1 мільярда доларів – та посів 7 місце.
На 8 і 9 позиції потрапили ексакціонери "Приватбанку" Ігор Коломойський – 1,1 мільярда доларів – і Геннадій Боголюбов – 0,9 мільярда доларів – які останніми роками посідали 2 і 3 місця.
Десятку найбагатших закриває власник Fozzy Group Володимир Костельман. Його статки оцінили у 0,85 мільярда доларів.
Хто ще увійшов до першої 20-тки
- Ексакціонер "Приватбанку" Олексій Мартинов – 0,82 мільярда доларів.
- Власники фармкомпанії "Дарниця" Володимир і Гліб Загорії – 0,76 мільярда доларів.
- Власник "Нібулону" Олексій Вадатурський – 0,76 мільярда доларів.
- Власник групи DCH Олександр Ярославський – 0,68 мільярда доларів.
- Власник Burisma Holdings Микола Злочевський – 0,64 мільярда доларів.
- Акціонери "А-Банку" Ігор і Григорій Суркіси – 0,63 мільярда доларів.
- Власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк – 0,61 мільярда доларів.
- Власник компанії "Фармак" Філя Жебровська – 0,59 мільярда доларів.
- Віталій Хомутиннік – 0,55 мільярда доларів.
- Акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго – 0,5 мільярда доларів.