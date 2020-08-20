Зеленський, Ахметов і Аваков: хто увійшов до списку найвпливовіших українців у 2020 році
Журнал "Новое Время" склав рейтинг зі ста найвпливовіших людей України в 2020 році. Перше місце знову посів президент Володимир Зеленський, друге – бізнесмен Рінат Ахметов, а третє – глава МВС Арсен Аваков. Цікаво, що він випередив главу Офісу Президента Андрія Єрмака.
Новий рейтинг найвпливовіших українців виданню НВ допомогли скласти понад 60 експертів.
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Якщо в торішньому рейтингу ста найвпливовіших українців на високих позиціях були Андрій Богдан, Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Руслан Рябошапка, Олександр Данилюк, Максим Нефьодов, то в список 2020 року вони взагалі не потрапили.
Перша 20-ка рейтингу найвпливовіших українців:
- Володимир Зеленський – президент України,
- Рінат Ахметов – власник групи компаній СКМ, мільярдер і найбагатша людина України,
- Арсен Аваков – голова МВС,
- Андрій Єрмак – голова Офісу Президента,
- Віктор Медведчук – кум Путіна, політик, депутат IX скликання парламенту від "Опозиційної платформи – За життя",
- Ігор Коломойський – олігарх і співвласник фінансово-промислової групи "Приват",
- Петро Порошенко – п'ятий президент України, бізнесмен, депутат IX скликання парламенту від партії "Європейська солідарність",
- Сергій Шефір – перший помічник президента,
- Віктор Пінчук – олігарх, засновник EastOne Group,
- Ірина Венедіктова – глава офісу генпрокурора України,
- Денис Шмигаль – прем'єр-міністр,
- Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради,
- Юрій Косюк – власник компанії МХП,
- Віталій Кличко – мер Києва,
- Олексій Резніков – віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
- Олексій Вадатурський – гендиректор агрокомпанії "Нібулон"
- Максим Степанов – міністр охорони здоров'я,
- Олександр Кубраков – голова Укравтодору,
- Олександр Ярославський – власник і президент групи DCH,
- Андрій Смирнов – заступник голови Офісу Президента.
Хто ще потрапив до списку найвпливовіших людей України
21. Іван Баканов – голова СБУ,
22. Артем Ситник – голова НАБУ
23. Олена Зеленська – перша леді,
24. Владислав Чечоткін – співвласник магазину Rozetka.ua,
25. Юрій Бойко – голова партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат IX скликання парламенту,
26. Андрій Коболєв – голова правління "Нафтогазу",
27. Олексій Данілов – секретар РНБО,
28. Кирило Тимошенко – заступник голови Офісу Президента,
29. Андрій Веревський, головний акціонер холдингу "Кернел Груп",
30. Галина та Олександр Гереги – власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" (Олександр ще й депутат IX скликання Верховної Ради),
31. Владислав Криклій – міністр інфраструктури
32. Олександр Корнієнко – голова партії Слуга народу, депутат IX скликання парламенту,
33. Юрій Костюк, заступник голови Офісу Президента,
34. В’ячеслав Климов – співвласник компанії "Нова пошта", президент Спілки українських підприємців,
35. Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду,
36. Сергій Марченко – міністр фінансів,
37. Епіфаній – глава ПЦУ,
38. Віктор Іванчик – засновник і гендиректор агропромислового холдингу "Астарта",
39. Кирило Шевченко – голова НБУ,
40. Михайло Федоров – віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації,
41. Юлія Тимошенко – голова ВО "Батьківщина", депутат IX скликання Верховної Ради
42. Дмитро Кулеба – раніше віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а нині голова МЗС,
43. Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу", депутат IX скликання парламенту
44. Сергій Жадан – поет, письменник, громадський діяч,
45. Леонід Кравчук, – перший президент України, а нині голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі,
46. Олег Сенцов – режисер і колишній політв'язень Кремля,
47. Дмитро Сенниченко – голова Фонду держмайна,
48. Сергій Трофімов – перший заступник голови Офісу Президента,
49. Андрій Таран – міністр оборони,
50. Андрій Ставніцер – співвласник і генеральний директор порту "Група терміналів ТІС",
51. Григорій Суркіс – депутат IX скликання ВР від "Опозиційного блоку", та Ігор Суркіс, бізнесмен, співвласник ФК "Динамо",
52. Василь Ломаченко, – боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC, найкращий боксер світу за версією журналу The Ring,
53. Вадим Новинський, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від "Опозиційного блоку",
54. Борис Філатов – мер Дніпра,
55. Олександр Усик – боксер, чемпіон світу за версіями WBO, WBC, IBF, WBA,
56. Василь Хмельницький – бізнесмен, засновник UFuture Investment Group і K. Fund,
57. Еліна Світоліна – тенісистка, п'ята ракетка світу, одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes,
58. Ігор Гуменний – президент UBC Group,
59. Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, експрезидент Грузії,
60. Кіра Рудик – голова партії "Голос", депутат IX скликання ВР,
61. Євген Комаровський – педіатр, відомий лікар,
62. Володимир Костельман – гендиректор і власник Fozzy Group,
63. Тарас Кицмей – IT-підприємець, засновник і член ради директорів SoftServe,
64. Геннадій Буткевич – співвласник корпорації АТБ,
65. Сергій Тігіпко – акціонер групи ТАС,
66. Онуфрій – глава УПЦ МП,
67. Віталій Шабунін – активіст, голова правління "Центру протидії корупції",
68. Олександр Дубінський – депутат IX скликання ВР від партії "Слуга народу",
69. Дмитро Гордон – засновник і голова наглядової ради інтернет-видання "Гордон",
70. Ірина Геращенко – співголова партії "Європейська солідарність", депутатка IX скликання ВР,
71. Святослав Шевчук – глава УГКЦ,
72. Святослав Вакарчук – лідер музичного гурту Океан Ельзи, громадський діяч і ексглава партії "Голос",
73. Геннадій Кернес – мер Харкова,
74. Степан Івахів – співзасновник ФПГ "Континіум" і мережі заправок WOG, депутат IX скликання ВР
75. Віталій Антонов – голова наглядової ради "Галнафтогазу"
76. Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики, почесний президент "1+1 медіа",
77. Олександр Ройтбурд – митець, директор Одеського художнього музею,
78. Наталія Ворожбит – драматург, сценаристка,
79. Андрій Садовий – мер Львова,
80. Ольга Кудіненко – засновниця благодійного фонду "Пігулки",
81. Гліб Загорій – співвласник Фармацевтичної компанії "Дарниця", і Володимир Загорій –голова наглядової ради компанії,
82. Вікторія Тігіпко – керівна партнерка інвестиційної компанії TA Ventures,
83. Андрій Шевченко – головний тренер збірної України з футболу,
84. Філя Жебровська – голова наглядової ради компанії "Фармак",
85. Ігор Палиця – депутат IX скликання ВР від партії "За майбутнє",
86. Анатолій Шарій – проросійський відеоблогер, лідер політичної сили "Партія Шарія",
87. Джамала – співачка,
88. Геннадій Корбан – політик, бізнесмен, голова громадської ради при міськраді Дніпра
89. Маша Єфросиніна – телеведуча, актриса, почесний посол ООН в Україні,
90. Уляна Супрун – ексголова МОЗ,
91. Ярослав Грицак – доктор історичних наук, професор, колумніст,
92. Мустафа Джемілєв – лідер кримських татар, депутат IX скликання ВР від партії "Європейська солідарність",
93. Ольга Айвазовська – засновниця і голова громадської організації "ОПОРА",
94. Віталій Хомутиннік – бізнесмен, співвласник інвестиційної групи Cascade Investment Fund
95. Софія Андрухович – письменниця,
96. Ахтем Сеітаблаєв – кінорежисер, актор,
97. Олександр Зінченко – футболіст національної збірної, захисник і півзахисник англійського клубу Манчестер Сіті,
98. Влад Троїцький – режисер, засновник театру Дах, груп ДахаБраха і Dakh Daughters, проєкту Nova Opera і фестивалю Гогольфест
99. Андрій Курков – письменник
100. Українські медики.