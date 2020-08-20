Журнал "Новое Время" склав рейтинг зі ста найвпливовіших людей України в 2020 році. Перше місце знову посів президент Володимир Зеленський, друге – бізнесмен Рінат Ахметов, а третє – глава МВС Арсен Аваков. Цікаво, що він випередив главу Офісу Президента Андрія Єрмака.

Новий рейтинг найвпливовіших українців виданню НВ допомогли скласти понад 60 експертів.

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Якщо в торішньому рейтингу ста найвпливовіших українців на високих позиціях були Андрій Богдан, Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Руслан Рябошапка, Олександр Данилюк, Максим Нефьодов, то в список 2020 року вони взагалі не потрапили.

Перша 20-ка рейтингу найвпливовіших українців:

Володимир Зеленський – президент України, Рінат Ахметов – власник групи компаній СКМ, мільярдер і найбагатша людина України, Арсен Аваков – голова МВС, Андрій Єрмак – голова Офісу Президента, Віктор Медведчук – кум Путіна, політик, депутат IX скликання парламенту від "Опозиційної платформи – За життя", Ігор Коломойський – олігарх і співвласник фінансово-промислової групи "Приват", Петро Порошенко – п'ятий президент України, бізнесмен, депутат IX скликання парламенту від партії "Європейська солідарність", Сергій Шефір – перший помічник президента, Віктор Пінчук – олігарх, засновник EastOne Group, Ірина Венедіктова – глава офісу генпрокурора України, Денис Шмигаль – прем'єр-міністр, Дмитро Разумков – спікер Верховної Ради, Юрій Косюк – власник компанії МХП, Віталій Кличко – мер Києва, Олексій Резніков – віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Олексій Вадатурський – гендиректор агрокомпанії "Нібулон" Максим Степанов – міністр охорони здоров'я, Олександр Кубраков – голова Укравтодору, Олександр Ярославський – власник і президент групи DCH, Андрій Смирнов – заступник голови Офісу Президента.

Зверніть увагу! До першої двадцятки не потрапили керівник СБУ Іван Баканов і глава ПЦУ Епіфаній. Натомість сотню замикають українські медики, яких експерти не оминули увагою.

Хто ще потрапив до списку найвпливовіших людей України

21. Іван Баканов – голова СБУ,

22. Артем Ситник – голова НАБУ

23. Олена Зеленська – перша леді,

24. Владислав Чечоткін – співвласник магазину Rozetka.ua,

25. Юрій Бойко – голова партії "Опозиційна платформа – За життя", депутат IX скликання парламенту,

26. Андрій Коболєв – голова правління "Нафтогазу",

27. Олексій Данілов – секретар РНБО,

28. Кирило Тимошенко – заступник голови Офісу Президента,

29. Андрій Веревський, головний акціонер холдингу "Кернел Груп",

30. Галина та Олександр Гереги – власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" (Олександр ще й депутат IX скликання Верховної Ради),

31. Владислав Криклій – міністр інфраструктури

32. Олександр Корнієнко – голова партії Слуга народу, депутат IX скликання парламенту,

33. Юрій Костюк, заступник голови Офісу Президента,

34. В’ячеслав Климов – співвласник компанії "Нова пошта", президент Спілки українських підприємців,

35. Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду,

36. Сергій Марченко – міністр фінансів,

37. Епіфаній – глава ПЦУ,

38. Віктор Іванчик – засновник і гендиректор агропромислового холдингу "Астарта",

39. Кирило Шевченко – голова НБУ,

40. Михайло Федоров – віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації,

41. Юлія Тимошенко – голова ВО "Батьківщина", депутат IX скликання Верховної Ради

42. Дмитро Кулеба – раніше віцепрем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а нині голова МЗС,

43. Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу", депутат IX скликання парламенту

44. Сергій Жадан – поет, письменник, громадський діяч,

45. Леонід Кравчук, – перший президент України, а нині голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі,

46. Олег Сенцов – режисер і колишній політв'язень Кремля,

47. Дмитро Сенниченко – голова Фонду держмайна,

48. Сергій Трофімов – перший заступник голови Офісу Президента,

49. Андрій Таран – міністр оборони,

50. Андрій Ставніцер – співвласник і генеральний директор порту "Група терміналів ТІС",

51. Григорій Суркіс – депутат IX скликання ВР від "Опозиційного блоку", та Ігор Суркіс, бізнесмен, співвласник ФК "Динамо",

52. Василь Ломаченко, – боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC, найкращий боксер світу за версією журналу The Ring,

53. Вадим Новинський, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від "Опозиційного блоку",

54. Борис Філатов – мер Дніпра,

55. Олександр Усик – боксер, чемпіон світу за версіями WBO, WBC, IBF, WBA,

56. Василь Хмельницький – бізнесмен, засновник UFuture Investment Group і K. Fund,

57. Еліна Світоліна – тенісистка, п'ята ракетка світу, одна з найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes,

58. Ігор Гуменний – президент UBC Group,

59. Міхеїл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, експрезидент Грузії,

60. Кіра Рудик – голова партії "Голос", депутат IX скликання ВР,

61. Євген Комаровський – педіатр, відомий лікар,

62. Володимир Костельман – гендиректор і власник Fozzy Group,

63. Тарас Кицмей – IT-підприємець, засновник і член ради директорів SoftServe,

64. Геннадій Буткевич – співвласник корпорації АТБ,

65. Сергій Тігіпко – акціонер групи ТАС,

66. Онуфрій – глава УПЦ МП,

67. Віталій Шабунін – активіст, голова правління "Центру протидії корупції",

68. Олександр Дубінський – депутат IX скликання ВР від партії "Слуга народу",

69. Дмитро Гордон – засновник і голова наглядової ради інтернет-видання "Гордон",

70. Ірина Геращенко – співголова партії "Європейська солідарність", депутатка IX скликання ВР,

71. Святослав Шевчук – глава УГКЦ,

72. Святослав Вакарчук – лідер музичного гурту Океан Ельзи, громадський діяч і ексглава партії "Голос",

73. Геннадій Кернес – мер Харкова,

74. Степан Івахів – співзасновник ФПГ "Континіум" і мережі заправок WOG, депутат IX скликання ВР

75. Віталій Антонов – голова наглядової ради "Галнафтогазу"

76. Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики, почесний президент "1+1 медіа",

77. Олександр Ройтбурд – митець, директор Одеського художнього музею,

78. Наталія Ворожбит – драматург, сценаристка,

79. Андрій Садовий – мер Львова,

80. Ольга Кудіненко – засновниця благодійного фонду "Пігулки",

81. Гліб Загорій – співвласник Фармацевтичної компанії "Дарниця", і Володимир Загорій –голова наглядової ради компанії,

82. Вікторія Тігіпко – керівна партнерка інвестиційної компанії TA Ventures,

83. Андрій Шевченко – головний тренер збірної України з футболу,

84. Філя Жебровська – голова наглядової ради компанії "Фармак",

85. Ігор Палиця – депутат IX скликання ВР від партії "За майбутнє",

86. Анатолій Шарій – проросійський відеоблогер, лідер політичної сили "Партія Шарія",

87. Джамала – співачка,

88. Геннадій Корбан – політик, бізнесмен, голова громадської ради при міськраді Дніпра

89. Маша Єфросиніна – телеведуча, актриса, почесний посол ООН в Україні,

90. Уляна Супрун – ексголова МОЗ,

91. Ярослав Грицак – доктор історичних наук, професор, колумніст,

92. Мустафа Джемілєв – лідер кримських татар, депутат IX скликання ВР від партії "Європейська солідарність",

93. Ольга Айвазовська – засновниця і голова громадської організації "ОПОРА",

94. Віталій Хомутиннік – бізнесмен, співвласник інвестиційної групи Cascade Investment Fund

95. Софія Андрухович – письменниця,

96. Ахтем Сеітаблаєв – кінорежисер, актор,

97. Олександр Зінченко – футболіст національної збірної, захисник і півзахисник англійського клубу Манчестер Сіті,

98. Влад Троїцький – режисер, засновник театру Дах, груп ДахаБраха і Dakh Daughters, проєкту Nova Opera і фестивалю Гогольфест

99. Андрій Курков – письменник

100. Українські медики.

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Найбагатші люди України / Інфографіка 24 каналу