Топ 7 напрямків для відпочинку в Україні

Здається, нещодавно європейці відкривали для себе невідому їм Україну, яка приймала футбольний чемпіонат Євро-2012. Минуло вже майже 10 років. Що змінилося?

Індустрія гостинності України за цей час пережила кілька величезних потрясінь і входить у 2022 рік з цікавими трендами.

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Що впливає на індустрію вітчизняного туризму

Звісно, на тренди внутрішнього туризму значно вплинула пандемія COVID-19. Закриті кордони, локдауни, безпрецедентна за масштабом інфокампанія Stay home — це змінило ринок.

Упродовж двох років, за даними Асоціації індустрії гостинності України, в країні закрилися понад 15% ресторанів і кафе, 8% готелів і хостелів, 10% санаторіїв і пансіонатів, 20% турагентств, 15% екскурсійних бюро. Статистика невесела, але водночас вижили найсильніші, готові ставати гнучкими та закохані у свою справу.

Крім того, на тренди в українському туризмі впливають такі фактори:

значно поліпшилася якість автошляхів між обласними центрами та у популярних туристичних регіонах. Подорожі автомобілем та автобусом стають комфортнішими;

приєднання України до Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС(Відкрите небо) дасть можливість суттєво знизити вартість внутрішніх перельотів і збільшити кількість рейсів (нині в Україні кількість внутрішніх рейсів вдвічі менша ніж у Польщі та втричі менша ніж у Туреччині);

закриті кордони та ризики "застрягти" у подорожі через локдаун змусили туристів звернути увагу на внутрішньоукраїнський туристичний ринок, і ринок відреагував новими пропозиціями та новими турпродуктами.

Дослідження, яке провів національний туристичний портал Zruchno.Travel, показало, що туристи, які подорожували Україною в 2021 році, відзначили суттєве поліпшення якості послуг та турпродуктів.

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Топ 7 туристичних регіонів в Україні в 2022-му

Карпати

Турбізнес тут стабільно та прогресивно зростає останні 15 років. Кількість готелів і садиб зеленого туризму зросла з 2014 року майже вдвічі. Рівень сервісу дуже близький до стандартів ЄС.

Регіон стає популярним не лише для українців — тепер у Карпатах все частіше можна зустріти туристів із країн Перської затоки та ЄС.

Іноземні туристи своїми вимогами суттєво впливають на поліпшення сервісу, а ось ціни поки що цілком доступні.

Приазов'я

Саме складний 2020 рік став акселератором зростання індустрії гостинності Приазов’я. Маріуполь успішно реалізував програму Великої культурної столиці України 2021 року, Бердянськ підтверджує свій статус лікувального курорту державного значення, Кирилівка стала найпопулярнішим місцем для сімейного відпочинку, Генічеськ та Арабатська Стрілка розвиваються як центр активного та фестивального відпочинку (кайтинг і віндсерфінг привернули нову аудиторію; Koktebel Jazz Festival тепер відбувається тут).

Колоритний Приазовський регіон цього року створив Стратегію розвитку туризму і зараз активно її реалізує.

Чорноморське узбережжя України

Найпопулярнішим напрямком залишається чудова та незрівнянна Одеса. Але саме одеські ціни дали шанс розвитку інших регіонів Причорномор'я.

Особливо варто звернути увагу на українську Бессарабію з її гастрономічними вишукуваннями. Курорт Коблево на Миколаївщині помітно поліпшує свою інфраструктуру. Курорти Херсонщини Скадовськ і Залізний Порт пропонують бюджетний відпочинок та оздоровлення, які особливо популярні у сімей з дітками.

Харків

Тут люблять будувати і робити все най-най — найбільша площа в Україні (Свободи), найперший український хмарочос ("Держпром"), найкрасивіший міський парк у країні (імені Горького), а цього року там відкрився найсучасніший міський зоопарк. Парки, сквери, ресторани та клуби Харкова перевершують очікування від колись зовсім не туристичного міста.

Для туру вихідного дня Харків зможе стати реальним конкурентом Львову, можливо, вже за кілька років. Але вже зараз місто набуло вигляду комфортного і доглянутого мегаполісу.

Львів

Звичайно, Львів залишається лідером серед туристичних міст України, а його індустрія гостинності вже не бере участі в конкуренції за кількість туристів, приділяючи увагу якості. Зокрема, місцева індустрія гостинності швидко адаптувалася для прийому туристів із Саудівської Аравії та Туреччини, які за кількістю цього року вперше наздогнали поляків.

Свою аудиторію, що постійно зростає, мають львівські фестивалі: Leopolis Jazz Fest, LvivMozArt, Lviv Coffee Festival, Львівський форум видавців, Різдвяний ярмарок та ін.

Попри пандемічну депресію в індустрії, тут відкривають нові готелі. І тут є поки що єдина в країні реально працююча туристична City Card.

Київ

Столиця України стає дедалі популярнішою серед іноземних туристів. Київська індустрія гостинності (готелі, ресторани, шопінг, розваги) постійно задає все нові й нові високі стандарти, співвідношення ціни та якості в яких захоплює більшість гостей з інших країн.

У центрі міста зараз важко зустріти ресторан, де не змогли б порозумітися з англомовним гостем або хоча б не подали меню іноземними мовами. Туристичні інформаційні центри сьогодні працюють у приміщенні КМДА на Хрещатику та у Київській картинній галереї на Терещенківській, в аеропорту "Бориспіль" і на Центральному залізничному вокзалі.

Креативні київські гіди дивують незвичайними маршрутами та легкістю подачі інформації. А основний туристичний центр незабаром має нарешті переміститися на Поділ, якщо буде реалізовано ідею ревіталізації Гостинного двору та всієї Контрактової площі з прилеглими історичними вулицями.

Чернігів

Місто фонтанів, історії та легенд. Найкращий спосіб на кілька днів змінити шалений темп мегаполісу на спокійний ритм тихого провінційного міста з розвиненою туристичною інфраструктурою. В останні роки історичний центр Чернігова із парком "Дитинець" на стародавніх валах упорядкували, надавши йому легкий європейський лиск.

Навіть під час карантину популярні ресторани на центральному бульварі не скаржилися на відсутність клієнтів. Крім того, місто має колосальну перевагу як напрямок турів вихідного для мешканців столиці завдяки двогодинній транспортній доступності.

Кримська депресія

На жаль, восьмий рік поспіль змушений рекомендувати утриматися від поїздок до окупованого, але, без сумніву, українського Криму.

Понад 4 000 000 українців до війни щороку відпочивали та оздоровлювалися на півострові.

Сотні тисяч людей, у прямому розумінні, не можуть жити без Криму, оскільки унікальні курорти півострова замінювали медикаменти при багатьох захворюваннях і допомагали зберегти молодість та працездатність.

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Наразі подорож до Криму для мешканців усього цивілізованого світу залишається небезпечною: на окупованій території не працюють інституції України та представництва цивілізованих країн; не працює банківська та страхова система.

Юридично, громадянам України відвідати півострів можливо, але у разі будь-яких проблем потрібно розуміти, що для всіх сервісів цивілізованого світу Крим — сіра зона.