Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине

Атомная энергетика в Украине не только основная отрасль энергетического производства, но и предмет национальной гордости. Высочайший технологический и интеллектуальный потенциал отрасли делал ее, еще совсем недавно, не только одной из ведущих в нашей стране, но и обеспечивал лидирующие позиции в Европе, да и во всем мире. К сожалению, житейские бури, невзгоды и кризисы, коснулись и ее.

Интересно, что, как таковых, внутренних проблем и кризисных явлений у атомщиков Украины не так уж и много. Все они, так или иначе, порождены общими для всей страны негативными явлениями, общим для всех нас экономическим, социальным и властным кризисом, продолжающимся уже не понятно сколько лет (то ли тридцать четыре, то ли двадцать семь, то ли четырнадцать, то ли четыре года?).

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Итак, о самих проблемах.

Первая. Хотя уровень подготовки кадров, интеллектуальный, технологический потенциал отрасли и позволяет продолжать обеспечивать надежную и эффективную эксплуатацию оборудования, но уже не генерирует новейшие идеи и конструкторско-технологические разработки европейского и мирового уровня в отрасли. Причина – общее пренебрежение развитием науки в стране. В первую очередь, фундаментальных естественнонаучных дисциплин, – фундаментальных разделов физики, химии, математики. Во-вторых, снижение уровня высшего образования, ослабление потока талантливой молодежи на естественные и технические специальности, разрушение системы ранней профессиональной ориентации и подготовки, еще на школьном этапе (превращение школьных олимпиад в погоню за дополнительными баллами при поступлении, практически полное исчезновение физико-математического дополнительного образования школьников и т.д.). В-третьих, снижение объема государственного финансирования и непроработанность, незавершенность рыночного механизма привлечения средств финансирования всех видов научных исследований и опытно-конструкторских разработок. В-четвертых, отток научных и инженерных кадров, особенно высшей квалификации и перспективной молодежи в зарубежные компании.

Вторая: в Украине остается крайне слабой разработка вопросов государственной энергетической доктрины. Государство, как и бизнес, не предложили четкого ответа на вопрос о месте различных отраслей энергетики в едином национальном энергетическом балансе. Перспективность отраслей альтернативной энергетики (солнечной, ветряной, водородной, биологической) противопоставляется развитию атомной энергетики и гидроэнергетики. Остаются пробелы и противоречия в формировании экономического механизма и хозяйственных связей между генерирующими предприятиями и предприятиями энергетического транспорта и поставок энергии потребителям.

Третья: многие проблемы атомной энергетики связаны с влиянием глобальных общемировых катастроф в отрасли, – Чернобыльской и Фукусимской на общественное мнение, формирование устойчивого стереотипа о чрезвычайной ее экологической опасности. К сожалению, специалисты отрасли, как и экологи, до сих пор не предоставили объективного и всестороннего анализа экологической опасности объектов ядерной энергетики. В плане осознаваемых обществом экологических угроз отрасль атомной энергетики заметно проигрывают своим "молодым" конкурентам, которые позиционируются, как объекты, имеющие наименьшую вероятность причинения экологического вреда.

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Четвертая: сложившаяся система украинских атомных электростанций ориентирована на реакторы, разработанные и произведенные в СССР и в России. Их конструктивные решения, в определенной мере учитывают физико-химические свойства ядерного топлива, добываемого непосредственно в Казахстане, России и самой Украине. Агрессия России против нашей страны, вынужденный разрыв экономических отношений с ней, вынуждает перейти к закупке ядерного топлива у других его источников. В то же самое время, вопросы его адаптации к совместному использованию с казахским и отечественным топливом, остались до конца не разрешенными. Как следствие, это снижает производительность станций, в пределах соответствующих норм безопасности.

Пятая: существование устойчивых "антиатомных" предрассудков и установок общественного мнения является, во многом, следствием неграмотной и непродуманной политики коммуникации самой отрасли. Проблемы ядерной энергетики, перспективы ее развития, реально остаются непонятными, как для многих рядовых украинцев, так и для представителей бизнеса и политиков. Многие вопросы об атомной энергии, которые задают специалистам граждане, кажутся им банальными и не требующими ответа. В результате, у украинского общества отсутствует внятное представление о роли ядерной энергетики в экономике, перспективах ее развития, проблемах, которые стоят перед нею и путях их решения.

Однако реальных мер по позитивному позиционированию отрасли, организации открытого диалога атомщиков с обществом и властью, не предпринимается. Также остается недоступной информация об инвестиционных проектах в отрасли, о реализации лоббистских проектов в ней. Не изменив информационную политику в ядерной энергетике, подходы к реализации PR в ней, не удастся изменить и общественное мнение, которым охотно воспользуются те, чьи экономические интересы ограничиваются ее развитием.

Завершая статью, обращу внимание на то, что решение этих проблем позволит не только активизировать развитие атомной энергетики в Украине, но и устранить противоречивость и определенную конфликтность этого развития с развитием не менее приоритетных, экономически и социально значимых проектов других отраслей альтернативной энергетики.

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