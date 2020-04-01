Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов йде з посади: що відомо

Андрій Фаворов йде з посади директора з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу". Також він тимчасово не виконуватиме повноваження гендиректора "Укргазвидобування".

Кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи "Нафтогаз". Про це повідомила пресслужба компанії.

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Напередодні діяльність з видобутку та реалізації газу об’єднали в дивізіон на період дії покладення спеціальних обов’язків. З 1 травня 2020 року Україна повністю лібералізує ринок постачання газу побутовим споживачам та забезпечуватиме умови для конкуренції в цьому сегменті.

Відповідно до планів трансформації "Нафтогазу", компанію розділять на два дивізіони – з видобування і комерційної діяльності. Наразі триває їхнє формування.

Тому Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу", а також тимчасово не виконуватиме повноваження гендиректора "Укргазвидобування" (його замінить Олександр Романюк – перший заступник генерального директора.

Що відомо про роботу Фаворова

У компанії зазначили, що під керівництвом Фаворова дивізіон оптимізував програму видобутку газу, запровадив оцінку економічної ефективності інвестиційних програм і продовжив диверсифікацію поставок газу з Європи.

Завдяки цьому Україна увійшла в опалювальний сезон 2019 – 2020 з рекордними запасами газу за останні 10 років.

До слова, Фаворова призначили на посаду керівника інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" у 2018 році. До того він був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України".