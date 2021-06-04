Топменеджмент БХФЗ має сплатити за умисне заподіяння збитків 6,8 мільйона доларів, – "Крестон"

За позовом найбільшого акціонера Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу – фармацевтичної компанії "Дарниця", якій належить 31,5525% акцій, Господарським судом м. Києва 21 травня було прийняте рішення про розгляд збільшення позовних вимог БХФЗ до топменеджерів та міноритарних акціонерів підприємства з 4,2 до 6,8 мільйонів доларів.

Підставою для такого рішення стало розслідування діяльності топменеджмента міжнародною аудиторською компанією "Крестон Джі Сі Джі Аудит".

Відповідачами у справі є вісім топменеджерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректор Т. Артеменко, директор з розвитку бізнесу І. Ржепецька.

Крім того, відповідачами є дві компанії: англійська "Метабей Імпорт/Експорт Лімітед" та німецька "Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх".

У позовній заяві зазначається, що постачальник сировини – "Фармплант" – перераховував компанії "Метабей" гроші у вигляді комісії за нібито сприяння в укладенні відповідних договорів з БХФЗ. Але, за даними аудиту "Крестон", кінцевим бенефіціарним "Метабей" є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька, донька Миколи та Людмили Безпалько, що є головою Наглядової ради та гендиректором заводу до 2018 року.

Крім того, з даних аудиту випливає, що БХФЗ купує сировину у компанії "Фармаплант" з 2014 року за завищеними цінами, й чомусь саме ця німецька компанія стала найбільшим постачальником заводу.

Після ретельного аналізу діяльності Борщаговського ХФЗ у 2015-2016 роках "Крестон" зробив висновок, що протягом цих років завод мав дуже низький рівень рентабельності через завищення витрат та виведення прибутку "в тінь" шляхом виплат комісійних від "Фармаплант" на рахунки "Метабей" Ржепецької.

Також аудиторами було зафіксовано, що сировину за завищеними цінами у компанії "Фармаплант" закупали й в 2019 році.

Аудитори "Крестон" вважали, що сума збитків, що заподіяли менеджери БХФЗ, становить 4,2 млн дол., але за оновленими даними сума сягає 6,8 млн дол.

У березні цього року Високий суд справедливості у Лондоні арештував рахунки британської компанії "Метабей", яка є посередником при закупівлі заводом фармацевтичної сировини у німецької компанії "Фармаплант".