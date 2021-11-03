Недавнее решение ЕС и США выбрасывает китайскую промышленность из западного рынка. А это миллиарды долларов убытков в перспективе.

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Еще во времена президентства Дональда Трампа, в 2018 году, США ввели огромные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза. Трамп тогда это аргументировал тем, что низкие тарифы несут угрозу национальной безопасности США, ограничивая американские производителей.

В Европе это тут же назвали торговой войной, которая в результате практически разрушила отношения ЕС и США. Но все изменилось с приходом администрации Джо Байдена.

Компромиссы между Европой и США

Для них главной проблемой на сегодняшний день является Китай, а потому США, наоборот, следует объединяться с Европой и искать компромиссы, чтобы уменьшить китайское влияние.

Одним из таких компромиссов стало производство стали и алюминия. На полях саммита G20 США и ЕС договорились отменить пошлины эпохи Трампа. Американцы пошли на такой шаг неспроста.



США и ЕС договорились отменить пошлины эпохи Дональда Трампа / Фото Getty Images

Корень проблемы кроется как раз в Китае. Пекин вкладывал огромные деньги в свою сталелитейную промышленность, что снижало стоимость китайской стали и приводило к нарушению мирового рынка. Европейские производители не получали таких субсидий, которые Пекин щедро вкладывал в своих.

В итоге Пекину удалось частично вытеснить из европейского рынка многих честных производителей стали. И это привело к тому, что огромное количество именно китайской стали и алюминия через европейские рынки по заниженным ценам попадали в США, нанося ущерб местным производителям.

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Ограничения для Китая

Сейчас же Вашингтон подтолкнул Брюссель занять более жесткую позицию в отношении Китая. Потому Пекин столкнется с серьезными ограничениями на европейских рынках, если не поменяет свой подход к ведению торговли и конкуренции.

Еще одной проблемой для Китая может стать климатический вопрос. Ведь помимо манипуляций рынком, китайская промышленность чуть ли не самая грязная в мире. Это отдельно отметил и Байден, хоть и прямо не указал на Китай.

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Сталь – это лишь малая доля проблем для сегодняшнего Китая. Другим насущным вопросом для Пекина является статус Тайваня.

США и Европа постепенно сближаются с Тайванем, тем самым поднимая политический вес острова.

Китайская риторика становится все более агрессивной, Пекин даже прибегает к шантажу и угрозам, чтобы повлиять на те или иные решения, принятые странами-членами ЕС. В то время как Тайвань наоборот, настроен очень позитивно, предлагая западным демократиям увеличить сотрудничество.

Вопрос Тайваня

Официально Тайвань по-прежнему остается частью Китая, который в ответ на любые попытки сотрудничества с Тайванем тут же кричит о том, что это провокации и вмешательство во внутренние дела Китая.

Отсюда и желание США и Европы увеличить субъектность Тайваня. Лишь за прошлую неделю ЕС собрался переформатировать свое представительство на Тайване, а США призвали признать остров полноценным членом ООН. Все это создает отдельные точки напряженности в отношениях Китая с Западом.



Энтони Блинкен: "США остаются привержены принципу единого Китая" / Фото Getty Images

В кулуарах саммита G20 госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили тайваньский вопрос. Ван И заявил, что американцы поддерживают силы, которые выступают за независимость Тайваня, а это уже противоречит международным договоренностям о статусе единого Китая.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что США как и прежде остаются привержены принципу единого Китая, но нарастающая военная угроза Китая против Тайваня крайне беспокоит Вашингтон и американцы это просто так не оставят. В результате, после ряда претензий, обе стороны все же остались при своём, но при этом согласились поддерживать связь и обсуждать этот вопрос.

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Вероятно, что более подробно тема Тайваня будет обсуждаться уже во время виртуального саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Однако очевидно, что США уже сегодня увеличивают позиции на этих переговорах, буквально предостерегая Китай – Тайвань не должен повторить судьбу Гонконга.

США в открытую заявляют, что Китай несет угрозу и самим штатам, и их союзникам. Однако при этом показывают, что не хотят обрывать все связи с Поднебесной.

И ограничения рынка стали, и увеличение сотрудничества с Тайванем в обход Китая, выглядят как предупреждения. Вашингтон просто говорит Пекину: “Либо вы играете по правилам, либо не играете вообще. Мы к этому готовы”.