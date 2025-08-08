Торгівельний обіг між Сполученими Штатами Америки та Росією суттєво скоротився через санкції, запроваджені після початку російського вторгнення в Україну. Однак нині товарообіг між країнами не на нулі.

В етері 24 Каналу спеціаліст комунікацій Razom We Stand Максим Гардус сказав, що США продовжують купувати у Росії. Також розповів, які країни є лідерами із закупівлі російських енергоносіїв та нафти.

Актуально США ввели додаткові тарифи через імпорт російської нафти: як відреагували в Індії

Що США та інші країни купують у Росії?

Спеціаліст комунікацій Razom We Stand зазначив, що Сполучені Штати продовжують купувати у країни-агресорки уран, тим самим спонсоруючи "Росатом".

Це замкнене коло, адже у Росії немає окремо військового атому, й окремо мирного. "Росатом" робить паливо для атомних електростанцій, а також переробляє уран для ядерних бомб,

– мовив Гардус.

Також Вашингтон закуповує платину, паладій, важку нафту, ліс. Так, товарообіг незначний, але він не дорівнює нулю. Однак усі ці позиції, окрім урану, не унікальні, їм можна знайти заміну на ринку.

Щодо введення санкцій, мені здається, що треба розбити по регіонах. Вже укладено угоду про закупівлю енергоносіїв зі США, завдяки якій можна витіснити російські енергоносії. Тут у мене найбільший оптимізм. Адже Європа практично припинила купувати з Росії вугілля, майже не купує трубопровідний газ, нафту. Втім, купівлю скрапленого природного газу навпаки збільшили,

– зауважив спеціаліст комунікацій Razom We Stand.

Також є стриманий оптимізм щодо Південної Кореї, про яку мало говорять, проте вона входить до десятки лідерів покупців російських енергоносіїв. Третій великий покупець російських енергоносіїв – Туреччина. На цьому напрямку немає жодного оптимізму. Ніхто не намагається тиснути на Анкару, бо у неї дуже специфічна позиція у війні.

Найскладніший момент – головні покупці російської нафти. Йдеться про Китай та Індію. Зараз основна увага сфокусована на Індії. Зокрема, Трамп підписав указ, згідно з яким через постачання нафти з Росії до Індії тарифи на індійські товари становитимуть 50%. Однак адміністрація президента США дала 20 днів Індії для того, щоб знайти нових постачальників нафти.

Важливо Як Індія фінансує вбивства українців, заробляє на війні з Росією та чому Трамп її покарав

Гардус додав, що коли індійські посадовці кажуть, що це питання енергетичної безпеки, то вони брешуть. Адже в Індію йде багато труб та портів, тож потенційно їм є чим замінити. До слова, за даними Bloomberg, державні НПЗ Індії призупинили закупівлю російської нафти через нові тарифи США проти Індії.