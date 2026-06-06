Кілька торнадо зафіксували у Польщі та Литві: через негоду знеструмлено тисячі споживачів

У Польщі 5 червня селом Цуднохи пронеслося торнадо. Схожа негода накрила й литовські міста, де зафіксували три смерчі.

Детальніше про наслідки негоди повідомили RMF24 та LRT.

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Що відомо про торнадо у Польщі?

Відео з торнадо у селі Цуднохи Вармінсько-Мазурського воєводства опублікували місцеві жителі після попереджень синоптиків. Повідомлялось про ризик сильних гроз, але масштаби негоди виявилися небезпечнішими.

За словами представника Інституту метеорології та водного господарства Пьотра Шустера, Європейська база даних про небезпечні погодні явища підтвердила, що це було торнадо або смерч.

Торнадо пронісся польським селом: дивіться відео

Метеорологи пояснили, що через надходження гарячих і вологих повітряних мас найближчими днями є ймовірність сильних штормів та локальних торнадо.

W rejonie Mrągowa i Mikołajek występuje superkomórka burzowa, charakteryzująca się obecnością sygnatury świadczącej o ruchu wirowym. pic.twitter.com/LNFSSaV5gd — Pietrek Szuster (@retsuz) June 5, 2026

Які наслідки негоди у Литві?

Дані Литовської гідрометеорологічної служби свідчать, що у Литві того ж дня могли утворитися щонайменше три торнадо. Зазначається, що бурі супроводжувались зливами, а у деяких регіонах менш ніж за добу випала приблизно двотижнева кількість опадів.

Жителі зафільмували смерч у Каунасі, Укмергеському районі та Казлу-Руді.

Кадри з епіцентру негоди у Литві: дивіться відео

Торнадо у Литві: дивіться відео

Подекуди вітер повалив дерева та навіть зірвав дах одного з будинків. Пожежно-рятувальні служби 16 разів виїжджали ліквідувати наслідки падіння дерев на дороги. До того ж через негоду до 8 тисяч споживачів у Литві залишились без електропостачання.

До слова, негода 6 червня дісталась України. Значні дощі пройшли, зокрема, у Києві. Жителі столиці опублікували кадри, як автівки "пливуть" дорогами, а вода б'є з люків. Подекуди також попадали дерева.