Товариський матч Україна – Туреччина може відбутися не на "Дніпро-Арені"

Товариський матч між збірними України та Туреччини можуть перенести з Дніпра в одне з міст Туреччини.

Про це повідомляє FootballHub. При цьому джерело не повідомляє про причини можливого переносу.

Читайте також: "Шахтар" зіграє з "Динамо", "Львів" прийме "Зорю": визначилися пари 1/4 фіналу Кубка України

Дніпро може не дочекатись на збірну

За нашою інформацією, товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести до турецького міста.

Ймовірність - 70% pic.twitter.com/5QCiKbcfHQ — FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 ноября 2018 г.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 20 листопада поточного року. Приїзд "синьо-жовтих" у Дніпро мав стати першим з 2009 року.

Нагадаємо, що збірна України 16 листопада в Трнаві проведе заключний матч Ліги націй проти Словаччини. Команда Андрія Шевченка достроково забезпечила собі підвищення в елітний дивізіон нового турніру під егідою УЄФА.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24