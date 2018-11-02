Товариський матч Україна – Туреччина може відбутися не на "Дніпро-Арені"
Товариський матч між збірними України та Туреччини можуть перенести з Дніпра в одне з міст Туреччини.
Про це повідомляє FootballHub. При цьому джерело не повідомляє про причини можливого переносу.
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Зазначимо, що поєдинок відбудеться 20 листопада поточного року. Приїзд "синьо-жовтих" у Дніпро мав стати першим з 2009 року.
Нагадаємо, що збірна України 16 листопада в Трнаві проведе заключний матч Ліги націй проти Словаччини. Команда Андрія Шевченка достроково забезпечила собі підвищення в елітний дивізіон нового турніру під егідою УЄФА.
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Джерело: 24 Канал
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