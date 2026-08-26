Якщо ви саме зараз шукаєте, чим привітати Наталію з Днем ангела, 24 Канал підготував добірку красивих листівок і картинок, які можна надіслати рідній людині, подрузі, колезі чи просто тій самій Наталі, якій давно обіцяли написати щось хороше. Обирайте картинку, додавайте кілька щирих слів – і святкову місію можна вважати виконаною.

Значення імені Наталія

Ім'я Наталія має латинське походження. Найчастіше його пов'язують зі словом natalis, яке стосується народження, а також із християнським висловом Natalis Domini – "Різдво Господнє". Тому ім'я можуть трактувати як "різдвяна", "народжена" або "благословенна".

В українській мові існують варіанти Наталія та Наталя – обидва вважаються нормативними. А пестливих форм взагалі вистачить на окремий словник: Наталка, Натуся, Наталонька, Ната, Наталочка. Тож привітати іменинницю можна не лише красиво, а й дуже особисто.

Картинки з Днем ангела Наталії українською



Картинки з Днем ангела Наталії / Фото Колаж 24 Канал





Листівки з Днем ангела Наталії українською / Фото Колаж 24 Канал





Привітання з днем ангела Наталі / Фото Колаж 24 Канал





З Днем ангела Наталії картинки / Фото Колаж 24 Канал





Вітання з Днем ангела Наталії картинки / Фото Колаж 24 Канал



До речі, маємо ще одну добірку привітань з Днем ангела Наталії – з теплими словами, щирими побажаннями та варіантами на різний настрій.

