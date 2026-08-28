За новоюліанським календарем Усікновення голови Івана Хрестителя припадає на 29 серпня. Читайте більше про заборони цього дня – у матеріалі 24 Каналу.

Що не можна робити на Усікновення голови Івана Предтечі 2026

У цей скорботний день суворо заборонено конфліктувати, провокувати сварки, лихословити чи поширювати плітки. Натомість християни намагаються бути милосердними до ближніх і в жодному разі не відмовляти тим, хто звертається по допомогу чи підтримку.

Особливу увагу 29 серпня також приділяють доброті та турботі, тож уникають будь-якої жорстокості, зокрема й щодо тварин.

Крім цього, на Усікновення голови Івана Предтечі люди намагаються не торкатися ножів, ножиць, сокир та будь-яких інших гострих предметів, а хліб за звичаєм ламають лише руками. Через це під заборону потрапляє й хатнє рукоділля. Зокрема, у це свято категорично не шиють, не вишивають і не в'яжуть спицями чи гачком.

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Значні обмеження стосуються і святкового столу, адже на честь події встановлюють суворий одноденний піст. Так, вірянам забороняється вживати м'ясні, молочні продукти та яйця.

До того ж на стіл не ставлять їжу червоного кольору, а саме томати, червоні яблука, перець чи ягоди, оскільки їхній вигляд символічно нагадує про пролиту кров мученика.

Заборони на свято Усікновення голови Івана Предтечі 2026Заборони на свято Усікновення голови Івана Предтечі 2026 / Фото Pinterest

Історія свята Усікновення голови Івана Хрестителя

Пророк Божий викривав царя Ірода за те, що той залишив свою дружину та почав жити разом з Іродіадою, жінкою рідного брата. У зв'язку з цими висловлюваннями, Івана схопили та кинули до в'язниці. Якось імператор святкував свій день народження та захотів, щоб йому станцювала донька Іродіади – Соломія. Дівчина виконала танець та настільки гарно це зробила, що Ірод сказав їй просити в нього все, що забажає.

Тоді Соломія порадилася з мамою та повідомила, що хоче отримати голову Івана Предтечі на тарілці. Хоч цар і боявся засудження народу, все ж наказав стратити пророка. Згодом послідовники Хрестителя поховали його тіло, тоді як Соломія понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки дівчина несподівано впала у воду, адже лід не витримав її ваги, та загинула.

Про інші церковні свята серпня 2026 року – читайте в нашому матеріалі.