За новоюліанським календарем Усікновення голови Івана Хрестителя припадає на 29 серпня. Читайте більше про заборони цього дня – у матеріалі 24 Каналу.

Що не можна робити на Усікновення голови Івана Предтечі 2026

У цей скорботний день суворо заборонено конфліктувати, провокувати сварки, лихословити чи поширювати плітки. Натомість християни намагаються бути милосердними до ближніх і в жодному разі не відмовляти тим, хто звертається по допомогу чи підтримку.

Особливу увагу 29 серпня також приділяють доброті та турботі, тож уникають будь-якої жорстокості, зокрема й щодо тварин.

Крім цього, на Усікновення голови Івана Предтечі люди намагаються не торкатися ножів, ножиць, сокир та будь-яких інших гострих предметів, а хліб за звичаєм ламають лише руками. Через це під заборону потрапляє й хатнє рукоділля. Зокрема, у це свято категорично не шиють, не вишивають і не в'яжуть спицями чи гачком.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Значні обмеження стосуються і святкового столу, адже на честь події встановлюють суворий одноденний піст. Так, вірянам забороняється вживати м'ясні, молочні продукти та яйця.

До того ж на стіл не ставлять їжу червоного кольору, а саме томати, червоні яблука, перець чи ягоди, оскільки їхній вигляд символічно нагадує про пролиту кров мученика.

Заборони на свято Усікновення голови Івана Предтечі 2026 / Фото Pinterest

Історія свята Усікновення голови Івана Хрестителя

Пророк Божий викривав царя Ірода за те, що той залишив свою дружину та почав жити разом з Іродіадою, жінкою рідного брата. У зв'язку з цими висловлюваннями, Івана схопили та кинули до в'язниці. Якось імператор святкував свій день народження та захотів, щоб йому станцювала донька Іродіади – Соломія. Дівчина виконала танець та настільки гарно це зробила, що Ірод сказав їй просити в нього все, що забажає.

Тоді Соломія порадилася з мамою та повідомила, що хоче отримати голову Івана Предтечі на тарілці. Хоч цар і боявся засудження народу, все ж наказав стратити пророка. Згодом послідовники Хрестителя поховали його тіло, тоді як Соломія понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки дівчина несподівано впала у воду, адже лід не витримав її ваги, та загинула.

Про інші церковні свята серпня 2026 року – читайте в нашому матеріалі.