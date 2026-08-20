Чи дійсно варто чекати гостей, якщо впала ложка чи виделка – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.

Впала ложка чи виделка: що це означає

Найпопулярніша прикмета пов'язує падіння столового приладдя з несподіваним візитом гостей. Якщо впала виделка, то на порозі незабаром з'явиться жінка з непростим або сварливим характером. Якщо зубці дивляться вгору, гостя принесе чимало розмов і пліток, а падіння іншим боком віщує цілком приємну бесіду.

Ложка, на відміну від виделки, має округлу й м'яку форму, тому її падіння вважають провісником добрих новин і затишних зустрічей. Велика ложка обіцяє візит старшої родички або подруги з добрими намірами. Коли ж на підлогу летить десертна чи чайна ложечка, зазвичай чекають на малечу або звістку від дорослих дітей.

Що цікаво, народні забобони пропонують навіть способи скасувати небажаний візит. Достатньо лише тричі постукати приладом по краю столу зі словами "сиди вдома" або просто помити його під струменем холодної води.

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Впала ложка або виделка – чи чекати гостей / Фото Magnific

Звісно, столове начиння найчастіше вислизає через вологі руки, поспіх або елементарну неуважність. Важливо зазначити, що усі містичні тлумачення є радше цікавою частиною фольклору та культурної спадщини. Вірити в таємні знаки долі чи сприймати падіння ложки як привід зайвий раз протерти підлогу – особистий вибір кожної людини.

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