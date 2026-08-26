Предки намагалися завершити всі господарські справи до настання сутінків, адже вірили, що темрява відкриває межу між світом живих і мертвих. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Чи можна забивати цвяхи ввечері

У народі гучний стукіт молотка та гострі залізні цвяхи мали особливий символізм. Вважалося, що вечірній шум у стінах будинку турбує духів-охоронців оселі та приваблює негативну енергію.

Забивання цвяха вночі пращури асоціювали зі "забиванням" власного успіху й добробуту. До того ж побутувала думка, що різкі звуки в темряві можуть розбудити лихо, спровокувати сварки між подружжям або накликати хвороби на родину.

З практичного погляду цей забобон має цілком раціональне пояснення, пов'язане з давнім побутом. За відсутності електрики люди працювали при тьмяному світлі каганців чи свічок, тому спроба забити цвях у напівтемряві часто закінчувалася травмами рук або зіпсованими речами. Крім того, гучний гуркіт пізно ввечері порушував спокій сусідів і провокував побутові конфлікти.

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У сучасному світі подібні прикмети залишаються радше цікавим фольклорним спадком і частиною традиційної культури, ніж реальною загрозою. Рівень щастя та гармонія в родині залежать винятково від наших щоденних рішень, взаємної поваги й зусиль, а не від часу забивання цвяха.

Забивати цвяхи ввечері – можна чи ні / Фото Magnific

Вірити в ці містичні застереження чи ні – кожен вирішує для себе сам, пам'ятаючи хіба що про елементарну повагу до тиші та спокою оточення.

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