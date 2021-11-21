Трагедія на Сумщині: дитину на смерть засипало землею

У місті Лебедин, що у Сумській ласті, 20 листопада трапилася жахлива трагедія. Там на території колишнього підприємства 12-річного хлопчика засипало ґрунтом.

До Державної служби з надзвичайних ситуацій інформація про те, що на вулиці Тараса Шевченка сталася біда, надійшло об 11:02.

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Хлопчика засипало ґрунтом

Трагедія трапилася на території колишнього підприємства у місті Лебедин.

Зі загиблим хлопчиком був його друг. Саме він побіг за допомогою до місцевої жительки. За попередньою інформацією, вона, прийшовши на місце жахливого інциденту, зателефонувала рятувальникам. На місце виклику вирушили надзвичайними.

Врятувати дитину не вдалося

На одному із боків котловану вони побачили шматок капюшону, який виглядав на поверхню. Рятувальники оперативно почали розкопувати ґрунт. А на глибині приблизно 30 сантиметрів натрапили на 12-річного хлопчика.

На жаль, дитина вже була без ознак життя. Загиблого дістали на поверхню і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Попри всі докладені зусилля та проведені реанімаційні заходи, врятувати хлопчика не вдалося.

Всі обставини та причини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

Рятувальники закликають: за жодних обставин не залишайте своїх дітей без нагляду! Пояснюйте їм основні правила безпечної поведінки та небезпечні наслідки, до яких може призвести їхнє недотримання!