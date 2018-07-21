Трагедія на озері у США: капітан човна сказав пасажирам не вдягати рятувальні жилети

Американка Тіа Коулмен, якій вдалось врятуватися під час аварії з човном на озері Тейбл Рок, розповіла журналістам, що капітан судна сказав пасажирам не вдягати рятувальні жилети.

Жінка втратила у трагедії 9 членів своєї родини і шкодує, що всі вони вирішили дослухатись до слів капітана "качиного човна", передає Fox News.

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Мені так важко на серці. З 11 членів моєї родини, які були на човні, вижили лише я та мій племінник. Я втратила всіх своїх дітей,

– розповіла Коулмен.

Перед тим, як на озері розпочався потужний шторм, капітан човна, за словами пасажирки, стверджував, що туристам не знадобляться рятувальні жилети, оскільки на судні дуже безпечно.

Коли ж рятувальні жилети знабодилися, було надто пізно.

"Якби не слова капітана, гадаю, багатьом людям вдалося б врятуватися", – додала американка.

Friends, family and fellow worshipers of local duck boat victims react to the tragedy, @Trevor_Reports reports https://t.co/vj32U6jCoS — FOX59 News (@FOX59) 21 июля 2018 г.

Нагадаємо, що пізно ввечері 19 липня на озері в американському штаті Міссурі через сильний шторм перевернулося судно. Трагедія сталася на популярному серед туристів озері Тейбл Рок. За даними поліції понад 30 відпочивальників відправились на екскурсію водоймою на так званому "качиному човні".

Зазначається, що кількість загиблих зросла до 17 після того, як 20 липня дайвери знайшли тіла останніх пасажирів судна, які вважалися зниклими безвісти. Крім того, шестеро людей зараз перебувають у лікарні.

Що таке "Качиний човен"?Це спеціалізоване судно для транспортування десанту, яке використовувалося армією США в ході Другої Світової війни. Згодом такі човни використовувалися для евакуації людей, що стали жертвами повеней. Значного поширення човни набули у ролі екскурсійного транспорту. Човни обладнані колесами і можуть пересуватися сушею.



