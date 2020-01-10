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      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа

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      Джастин Трюдо / Getty images

      Трюдо, в отличие от вашингтонских анонимных источников, объявляя об иранской ракете рискует репутацией, переизбранием, мнением внушительной иранской общины в стране, отношениями с Ираном, которые, в отличие от США, у Канады есть.

      Пока информация о том, что украинский рейс сбила иранская ракета приходила из американских анонимных источников, ее можно было более-менее игнорировать. Граждан США на борту не было, а в Америке много анонимных источников, которые хотели бы навредить Ирану.

      Важно! Украинский самолет МАУ возле Тегерана сбила иранская ракета, – Трюдо

      Но вот когда с таким же заявлением выступает не анонимно премьер-министра Канады – это другое дело. Трюдо не Трамп, и Канада не Штат США (хотя могла бы). У Канады с Ираном есть отношения и торговля, хотя ограниченные, Канада поддерживает ядерную сделку и снятие в обмен на нее санкций.

      В Канаде так много иранцев, что Торонто иногда называют Тегеронто. И это не только политэмигранты шахского времени. Это просто иранские экспаты, студенты, специалисты, которые работают и учатся в Канаде, но остаются иранцами и навещают в Иране своих родных. Именно ими был заполнен рейс Тегеран-Киев. У большинства пассажиров была пересадка на недорогой рейс Киев-Торонто.

      Трюдо, в отличие от вашингтонских анонимных источников, объявляя об иранской ракете рискует репутацией, переизбранием, мнением внушительной иранской общины в стране, отношениями с Ираном, которые, в отличие от США, у Канады есть. Либо США жестоко обманывают своего ближайшего соседа и союзника, либо – и это, увы, более вероятно, наступила достаточная трагическая ясность. Трамп тоже говорил про ракету не анонимно, но он менее беспристрастен, чем Трюдо. Трамп помешан на злом Иране, канадцы и европейцы – нет.

      Что извлечет Трамп из этого факта? Не так много. К своему и всего мира несчастью США сбивали пассажирский самолет во время похожего военного обострения в Заливе, и именно иранский. Но это лишний повод сказать, что режиму вроде иранского нельзя доверять ядерное оружие, раз ему обычную систему ПВО типа "Тор" нельзя доверять.

      В самом деле, как ответил Иран на убийство своего генерала? Сначала в давке на похоронах погибли десятки – вроде бы под восемьдесят – скорбящих иранцев. Потом над Тегераном собственной ракетой убиты еще семьдесят иранцев и столько же канадцев иранского происхождения, и 11 украинцев. При том что во время удара возмездия по американским базам никто из американцев официально не погиб.

      А для всего мира это повод вспомнить, что на любой войне, даже современной и технологичной, гибнуть будут люди, имеющие к боевым действиям примерно такое же отношение, как участники процессии в Тегеране и пассажиры украинских авиалиний.

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      Мысли автора не отражают позицию редакции. Любые версии, озвученные до решения спецкомиссии, не являются официальными.

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      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини України Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Публікації Конфлікт між США та Іраном Канада
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