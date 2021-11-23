ДТП у Болгарії стала найсмертельнішою в Європі за десятиліття: нові деталі автотрощі
Джерело:БГНЕС
Вночі 23 листопада у моторошну автотрощу у Болгарії потрапив автобус з туристами. Жертвами ДТП стали 45 осіб. За інформацією ЗМІ, ця аварія стала найбільшою за кількістю загиблих у Європі за останні 10 років.
Востаннє аварія з такою великою кількістю жертв сталась у 2015 років у Франції. Тоді на автобусі розбились 43 туристи.
До теми Автобус згорів за 2 − 3 хвилини: подробиці ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 осіб
У квітні 2019 року потрапив в ДТП автобус з німецькими відпочивальниками, загинули 29 людей. В грудні цього ж року у Сибіру автобус упав у річку: 19 жертв. У 2011 році загинули 25 студентів в Туреччині: у їхній транспортний засіб врізалась вантажівка.
Туристи повертались зі Стамбула
Більшість людей, які не вижили у катастрофі в Болгарії, – етнічні албанці. Вони повертались до Скоп'є з поїздки до Стамбула. Загалом групу поділили на 4 автобуси: у цьому, попередньо, їхали 52 людини.
Врятуватись з палаючого автобуса вдалось лише 7 – двом жінкам та 5 чоловікам. Зараз вони з травмами та опіками перебувають у лікарні. Потерпілі вистрибували з вікон транспорту, що горів, у них – ще й важкі психологічні травми.
Які попередні версії трагедії:
- технічна несправність,
- несприятливі погодні умови – слизька дорога,
- водій заснув за кермом.
У нас величезна трагедія, і я користуюся нагодою, щоб висловити співчуття рідним загиблих,
– сказав прем'єр Болгарії Стефан Янев, який прибув на місце ДТП.
Дивіться відео з місця аварії / Відео БГНЕС:
Моторошна аварія з автобусом у Болгарії:
- Автобус з туристами потрапив у ДТП на трасі Софія – Благоєвград.
- На великій швидкості транспортний засіб зіткнувся з огородженням і після цього загорівся.
- Повністю вигорів автобус буквально за 2 – 3 хвилин.
- З 52 людей, що були у салоні, врятувались лише семеро.
- За інформацією МЗС України, українців серед жертв та потерпілих немає.