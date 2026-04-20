Подвійна блокада: Трамп пішов на неочікувані кроки в Ормузькій протоці

Ситуація довкола Ормузької протоки різко ускладнилася після нових заяв США та Ірану. Переговори знову зависли, а сама протока опинилася під подвійним тиском, який б'є не лише по регіону, а й по світовому нафтовому ринку.

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Дональд Трамп намагається вийти з цього конфлікту, але не може зробити це без гучної перемоги. Для цього, за його словами, Вашингтон пішов на крок, який мав посилити тиск на Іран, але створив нову небезпечну гру для обох сторін.

Дивіться також "Не можна ігнорувати Росію": Кремль прокоментував рішення США

Протоку одночасно перекривають США та Іран

Глобального розвороту в цій історії поки не відбулося, але інформаційний хаос лише посилився. Спершу Іран заявив, що розблоковує Ормузьку протоку, після цього Сполучені Штати дали зрозуміти, що все одно продовжать блокування, а далі Тегеран знову повернувся до жорсткішої позиції й пояснив це тим, що Вашингтон порушує власні умови припинення вогню.

Нагадаємо: Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США, заявивши про надмірні вимоги Вашингтона, постійні зміни позиції та морську блокаду. У Тегерані вважають, що ситуація рухається до нового витка ескалації.

Паралельно Дональд Трамп то говорив, що угода вже майже досягнута і Іран нібито прийняв усі вимоги, то знову переходив до погроз знищити іранську інфраструктуру, а історія з другим раундом переговорів так само розсипалася на суперечливі заяви.

Відображення цього всього процесу в заявах Дональда Трампа, якщо й відображає реальність, то, можливо, на один – два відсотки,

– зауважив Олещук.

Якщо відкласти вбік ці публічні заяви і дивитися лише на позиції сторін, зараз і США, і Іран фактично перекривають протоку одночасно. Сторони не просто обмінюються погрозами, а вже створили взаємну блокаду, коли кожна намагається вдарити по найбільш чутливому джерелу тиску для іншої.

Іран блокує для всіх, окрім тих, з ким у них є відповідні домовленості, а Сполучені Штати блокують для тих, хто везе іранську нафту,

– наголосив політолог.

Через це вся історія з перенесеними переговорами, новими ультиматумами і взаємними погрозами поки не виглядає як рух до домовленості. Радше це ситуація, в якій обидві сторони одночасно підвищують ставки і намагаються змусити одна одну поступитися першою.

Трамп поспішає, Іран тягне час

Головне зараз не лише те, хто саме перекриває Ормузьку протоку, а й те, що Сполучені Штати шукають спосіб вийти з конфлікту без відвертої поразки. Дональд Трамп хоче завершити цю війну, але просто оголосити про вихід не може, бо йому потрібен результат, який можна буде подати як перемогу. У Вашингтоні таку перемогу бачать у тому, щоб забрати в Ірану збагачений уран і зменшити його можливості рухатися до ядерної зброї.

Трамп готовий, в принципі, з цієї війни виходити. Більше того, він хоче з неї вийти. Вона йому набридла, вона нічого йому не приносить,

– зауважив Олещук.

Іран на такі поступки не йде і використовує блокування Ормузької протоки як свій контраргумент у переговорах. У відповідь США пішли на додатковий тиск і фактично спробували перекрити протоку вже для самого Ірану, щоб урізати його нафтові доходи і швидше змусити до згоди. Але в Тегерані бачать іншу логіку: затягування працює на них, бо що довше триватиме ця гра, то сильніше зростатимуть ціни на нафту, а це вже вдарить по самому Трампу.

Зараз Іран вважає, що, і небезпідставно вважає, що час грає на нього, тому час треба тягнути,

– наголосив політолог.

Через це одна сторона намагається дотиснути швидко, а інша грає на виснаження і чекає, коли тиск почне бити по супернику.

Трамп поспішає і намагається використовувати будь-які інструменти тиску – від психологічних до військових чи економічних. А в результаті всі лише програють, окрім однієї особи в усьому світі, ім'я якої Володимир Путін,

– підсумував політолог.

Що відомо про загострення довкола Ормузької протоки?