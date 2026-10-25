Перенесу фейкові новини, – Трамп про можливе виселення корпусу для преси з Білого дому
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе переміщення прескорпусу Білого дому в інше місце. Водночас американський лідер не планує зносити нинішній зал для журналістів заради відбудови історичного басейну.
Про це повідомив Reuters.
Переведення медіа в інше приміщення
Реагуючи на чутки щодо можливої реконструкції пресцентру, Трамп заявив, що йому "навіть на думку не спадало зробити таку дурість".
Водночас американський президент припустив, що представників медіа все ж він може перевести до іншого приміщення.
Можливо, я перенесу фейкові новини у менш неприємне місце,
– заявив Трамп.
Західні ЗМІ повідомляли, що у серпні американський лідер пропонував тодішній прессекретарці Керолайн Лівітт перенести брифінги із зали імені Джеймса Бреді в Білому домі, проте цей задум так і не втілили в життя.
Крім того, Трамп регулярно звинувачує журналістів у несправедливому висвітленні роботи його адміністрації
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп намагався переконати керівництво компанії Google перейменувати Атлантичний океан на картах, однак отримав відмову.