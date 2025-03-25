В обмін на ці речі Трамп може пообіцяти скасування санкцій з Росії, але в певний момент він натрапить на серйозні труднощі. Політолог Олег Саакян у коментарі для 24 Каналу зазначив, що внутрішні проблеми США можуть стати на заваді президенту піти на поступки Кремлю.

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Росія цікава Трампу у 3 речах

За словами політолога, Трамп потребує відчутної геополітичної перемоги, бажано у контексті російсько-української війни, до 100-го дня після його інавгурації. Росія це розуміє, і тому вона підвищить ставки, щоб у певний момент трохи відступити і подати Трампу "подарунок" до цієї дати.

Не виключено, що Трамп і його родина мають бізнесові зв'язки з Росією. Це можна підтвердити через компанії, пов'язані з ним, а також через його безпосереднє оточення, як-от спецпосланця Стіва Віткоффа. Відтак існують певні приховані інтереси, зокрема у бізнесовій і фінансовій сфері.

Ще один аспект – це проєкти для американських компаній. Деякі з них продовжують працювати в Росії, а інші готові повернутись туди, оскільки їхній вихід з країни був зумовлений не власним бажанням, а зовнішніми умовами.

Зокрема, йдеться про енергетичний ринок в Арктиці, а також можливі логістичні та інші проєкти. США могли б посилити свою присутність у цих сферах в обмін на зняття санкцій з Росії й нормалізації відносин із нею.

Зауважимо! Трамп заявив, що США розглядають можливість зняття частини санкцій з Росії в обмін на перемир'я в Чорному морі.

"У такий спосіб Москва може створити ілюзію того, що готова посваритися з Китаєм", – пояснив Саакян.

Коли Трамп стикнеться з викликами

Трамп через три роки піде, але в Росії залишаться ці інструменти, механізми та скасовані санкції. Однак це малоймовірно, оскільки більшість західних країн з цим не згодна, і президент США тут може залишитися єдиним, хто виступає на стороні Росії.

Всередині США політична ситуація також буде важливою. Поки у Трампа "медовий місяць" з американським суспільством, а його опоненти в Демократичній партії маргіналізовані й не чинять жодного спротиву.

Інституції складаються перед ним як "солом'яні будинки",

– зауважив Олег Саакян.

Однак на певному етапі він зіткнеться з серйознішими викликами, як це часто буває в політиці – зокрема, із судовою гілкою влади. Тому внутрішньополітичні проблеми можуть завадити Трампу зробити ті поступки, яких чекає Кремль.

І, зрештою, інтереси США та Росії можуть сильно розійтися, адже Трамп не може дозволити собі виглядати слабким. Його уявлення про ситуацію може суттєво відрізнятись від того, як все реально розвиватиметься.