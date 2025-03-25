В обмен на эти вещи Трамп может пообещать отмену санкций с России, но в определенный момент он столкнется с серьезными трудностями. Политолог Олег Саакян в комментарии для 24 Канала отметил, что внутренние проблемы США могут помешать президенту пойти на уступки Кремлю.

Интересно Переговоры США и России: "процедурное болото" вместо дипломатического прорыва, - The Telegraph

Россия интересна Трампу в 3 вещах

По словам политолога, Трамп нуждается в ощутимой геополитической победы, желательно в контексте российско-украинской войны, до 100-го дня после его инаугурации. Россия это понимает, и поэтому она повысит ставки, чтобы в определенный момент немного отступить и подать Трампу "подарок" к этой дате.

Не исключено, что Трамп и его семья имеют бизнес-связи с Россией. Это можно подтвердить через компании, связанные с ним, а также через его непосредственное окружение, например спецпосланника Стива Уиткоффа. Поэтому существуют определенные скрытые интересы, в частности в бизнес и финансовой сфере.

Еще один аспект – это проекты для американских компаний. Некоторые из них продолжают работать в России, а другие готовы вернуться туда, поскольку их выход из страны был обусловлен не собственным желанием, а внешними условиями.

В частности, речь идет об энергетическом рынке в Арктике, а также возможные логистические и другие проекты. США могли бы усилить свое присутствие в этих сферах в обмен на снятие санкций с России и нормализации отношений с ней.

Заметим! Трамп заявил, что США рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море.

"Таким образом Москва может создать иллюзию того, что готова поссориться с Китаем", – объяснил Саакян.

Когда Трамп столкнется с вызовами

Трамп через три года уйдет, но в России останутся эти инструменты, механизмы и отменены санкции. Однако это маловероятно, поскольку большинство западных стран с этим не согласна, и президент США здесь может остаться единственным, кто выступает на стороне России.

Внутри США политическая ситуация также будет важной. Пока у Трампа "медовый месяц" с американским обществом, а его оппоненты в Демократической партии маргинализированы и не оказывают никакого сопротивления.

Институты складываются перед ним как "соломенные дома",

– отметил Олег Саакян.

Однако на определенном этапе он столкнется с более серьезными вызовами, как это часто бывает в политике – в частности, с судебной ветвью власти. Поэтому внутриполитические проблемы могут помешать Трампу сделать те уступки, которых ждет Кремль.

И, конце концов, интересы США и России могут сильно разойтись, ведь Трамп не может позволить себе выглядеть слабым. Его представление о ситуации может существенно отличаться от того, как все реально будет развиваться.