Трамп назвав Канаду "величним штатом", а Трюдо – її "губернатором"

Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував свою зустріч із прем'єром Канади. Він пожартував та назвав його губернатором.

Дональд Трамп, ймовірно, пожартував над канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Він назвав його "губернатором", а Канаду – штатом, пише 24 Канал із посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.

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Що сказав Трамп

Республіканець Дональд Трамп прокоментував зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у своїй резиденції у штаті Флорида. Новобраний президент США зазначив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

Він також написав, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з ним, щоб продовжити поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, "результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх".

Зустріч відбулась ще 30 листопада 2024 року, проте про це не повідомляли публічно. Після перемоги на президентських виборах Трамп провів зустрічі із багатьма світовими лідерами.



Допис Трампа / Скриншот із мережі