Трамп назвав Канаду "величним штатом", а Трюдо – її "губернатором"
Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував свою зустріч із прем'єром Канади. Він пожартував та назвав його губернатором.
Дональд Трамп, ймовірно, пожартував над канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Він назвав його "губернатором", а Канаду – штатом, пише 24 Канал із посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.
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Що сказав Трамп
Республіканець Дональд Трамп прокоментував зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у своїй резиденції у штаті Флорида. Новобраний президент США зазначив, що він мав приємність днями повечеряти з "губернатором величного Штату Канада Джастіном Трюдо".
Він також написав, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з ним, щоб продовжити поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, "результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх".
Зустріч відбулась ще 30 листопада 2024 року, проте про це не повідомляли публічно. Після перемоги на президентських виборах Трамп провів зустрічі із багатьма світовими лідерами.