Трамп не бачить проблем у своїх хороших відносинах з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що не розуміє, чому йому закидають те, що він добре ладнає з російським президентом Володимиром Путіним. Мовляв, у цьому немає нічого поганого.
Про свої відносини з Володимиром Путіним Дональд Трамп розповів під час передвиборчого мітингу в Міннесоті, повідомляє 24 канал.
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Якщо у мене хороші відносини з Путіним, хтось каже: "Він добре ладить з Путіним". На це я їм відповідаю: "А хіба це не добре? Невже це погано?"
– запитав президент США.
Попри свою позицію щодо російського президента, Дональд Трамп вкотре заявив, що ще жодна адміністрація американського президента не була настільки жорсткою щодо Росії в плані санкцій.
Коротко про ставлення Трампа до Путіна:
- Чинного президента США неодноразово звинувачували в надмірній лояльності до російського диктатора. Та й сам Трамп ще до попередніх виборів не приховував, що планує "налагодити відносини" з Москвою.
- Особливій критиці Дональд Трамп піддався після зустрічі з Володимиром Путіним у Хельсінкі у 2018 році. Тоді американському президенту закидали, що на фоні Путіна він виглядав "його персональним фанатом".