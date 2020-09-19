Президент США Дональд Трамп заявив, що не розуміє, чому йому закидають те, що він добре ладнає з російським президентом Володимиром Путіним. Мовляв, у цьому немає нічого поганого.

Про свої відносини з Володимиром Путіним Дональд Трамп розповів під час передвиборчого мітингу в Міннесоті, повідомляє 24 канал.

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Якщо у мене хороші відносини з Путіним, хтось каже: "Він добре ладить з Путіним". На це я їм відповідаю: "А хіба це не добре? Невже це погано?"

– запитав президент США.

Попри свою позицію щодо російського президента, Дональд Трамп вкотре заявив, що ще жодна адміністрація американського президента не була настільки жорсткою щодо Росії в плані санкцій.

Коротко про ставлення Трампа до Путіна: